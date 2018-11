Nem tudott felnőni az MTK

Az élcsoportban és a kiesőzónában sincs változás a 13. forduló után

Győzött a Ferencváros, a Honvéd és a Vidi, illetve kikapott a Kisvárda, a Diósgyőr és a Haladás. Sem a dobogós helyezésekért, sem a kiesés elkerüléséért folyó küzdelmet nem befolyásolta tehát rendkívüli esemény a labdarúgó NB I 13. fordulójában. Helyszíni tapasztalatként azt szűrhettük le, az MTK kissé csalódást okozott, a Fradi fél gőzzel is simán nyerte meg 2-0-ra az örökrangadót.

– Mindent elmond a támadójátékunkról, hogy csak a 89. és a 91. percben volt egy helyzetünk meg egy lehetőségünk – Feczkó Tamás, az MTK vezetőedzője nem beszélt mellé, ő maga is elismerte, hogy csapata szombat este könnyűnek találtatott a Groupama Arénába. (Ahol tizenegyezer ember gyűlt össze, több, mint a másik öt helyszínen összesen.)

Ennek okairól a következőket mondta: – Négy belső védővel álltunk fel, mert négy szélső védőnk hiányzott, akiknek a játékát így nem tudtuk kamatoztatni. Nem tudtunk nyomást helyezni az FTC középpályásaira, kevés labdát szereztünk a középső harmadban. Bosszantó, hogy akkor kaptuk a gólt, amikor az nem volt benne a játék képében.

Így is lehetett látni, bár játék képe ide vagy oda, Bőle góljánál nem kellett volna a vendégek komplett védelmének lefagynia lest reklamálva; Sigér Dávid pedig az elmúlt másfél hónapban rászolgált arra a tiszteletre, hogy ne hagyják üresen húsz méterről kapura lőni. Az MTK ellen első ferencvárosi gólját szerezte, amit az eseménye rangjához illően meg is ünnepelt; de azt sem zárhatjuk ki, hogy meggyőző játéka további érdemekkel is járhat – amennyiben Marco Rossi is úgy gondolja, persze még nem most, a ma délutáni kerethirdetéskor.

Az NB I állása 1. Ferencváros 13 9 3 1 27-10 30

2. Honvéd 13 8 2 3 18-8 26

3. Mol Vidi 12 6 4 2 24-12 22

4. MTK 13 6 3 4 18-18 21

5. Debrecen 13 5 6 2 20-17 21

6. Mezőkövesd 13 5 4 4 21-17 19

7. Újpest 12 5 4 3 12-9 19

8. Paks 13 5 4 4 19-18 19

9. Puskás Ak. 13 4 2 7 14-19 14

10. Kisvárda 13 2 3 8 12-28 9

11. Diósgyőr 13 1 3 9 10-24 6

12. Haladás 13 1 2 10 11-26 5

A válogatottságra pályázó futballisták közül Dibusz Dénest nem tették próbára, Varga Roland ezúttal kimaradt a kezdőből, Böde küzdött, de nem szerzett gólt, Lovrencsics pedig úgy érezhette, a meccset a helyszínen megtekintő szövetségi kapitánynak is bizonyítania kell, mert rengeteget robotolt; a túloldalon Bognár István nem tudott vezéregyéniséggé előlépni.

A Ferencváros összességében tehát simán nyert, Szergej Rebrov mégis azt érezheti, ennél többet, még meggyőzőbb támadójátékot várnak tőle, helyesebben a csapatától. – Az európai kupákban a csapatok hatvan százaléka úgy nyeri meg a meccseit, hogy ők birtokolják kevesebbet a labdát – említett egy érdekes statisztikát.

Biztosan így igaz. Ám ez a magyar bajnokság. A Fradi is megtapasztalhatta, a nemzetközi porondon nem garancia a sikerre, ha idehaza kiemelkedik a mezőnyből. Az csak a szükséges minimum.