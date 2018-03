Nem teher, lehetőség

Jövőre már nem mondhatjuk, hogy a párbajtőrözők hagyományos budapesti Grand Prix-versenye lesz a legrangosabb hazai vívóesemény, hiszen 2019-ben vb-t is rendezünk, ám idén a férfi- és a női mezőnyt egyaránt fegyverbe hívó, hét végi WestEnd GP viszi a prímet.

A budai MOM Sportba több mint 50 ország mintegy 550 pengeforgatója fut be, s a gigantikus mezőnyben kiemeltként két indulónk ússza meg a selejtezőt, a nőknél olimpiai bajnokunk, Szász-Kovács Emese riói diadala után sem eresztett le, ő a világranglista-vezető, a férfiaknál a tavalyi vb-n bronzérmes Rédli András a kilencedik a rangsorban.

„Nagyon szeretek itthon versenyezni, de az elmúlt években Budapesten sajnos nem tudtam dobogóra állni, és most már tényleg tartozom a hazai közönségnek egy jó eredménnyel” – bökte ki Szász-Kovács a Magyar Vívószövetség tegnapi sajtótájékoztatóján. „Nálunk a selejtező maga a borzalom, megesik, hogy olimpiai bajnokok vívnak egymással a másnapi folytatásért. Jobb kimaradni ebből a darálóból – jegyezte meg Rédli.

– Hazai pályán szerepelni egyébként mindenképpen inspiráló, ezt bebizonyítottuk a 2013-as budapesti vb-n is, amelyen csapatban aranyérmesünk lettünk. Jövőre is ez a célunk” – tette hozzá.

Az persze még nagy kérdés, a nőknél is, hogy a fiatalítás közepette kik kerülnek be a vb-csapatba, de miként Udvarhelyi Gábor szövetségi kapitány fogalmazott: a válogatásba is értelemszerűen nagy súllyal beleszámító hazai GP-t a versenyzőknek nem teherként, hanem lehetőségként kell felfogniuk.