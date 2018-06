Nem szállt el a nagyarányú győzelemtől az orosz kapitány

Elégedetten értékelt Sztanyiszlav Csercseszov, az orosz labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya azután, hogy csapata a világbajnokság csütörtöki nyitómérkőzésén fölényesen, 5-0-ra legyőzte Szaúd-Arábia együttesét, ugyanakkor hangsúlyozta, hogy még csak az első lépést tették meg.

A moszkvai Luzsnyiki Stadionban rendezett összecsapás utáni sajtótájékoztatón arról beszélt, hogy bár nagy különbséggel nyertek és három pontot szereztek, de ettől még nem változott sok minden, ez egy torna, melyen a további mérkőzéseken is jól kell játszani.

„Holnap megnézzük majd az egyiptomiakat, akikkel legközelebb játszunk, és igyekszünk jól felkészülni ellenük. Akár játszik Mohamed Szalah, akár nem, ez egy tiszteletet parancsolóan erős együttes” – utalt az észak-afrikaiak sérülésből lábadozó legjobbjára.

A csütörtöki mérkőzést illetően úgy fogalmazott, szerinte sikerült bizonyítani, hogy jó úton járnak.

A duplázó Gyenyisz Cserisev, aki a 24. percben a megsérült Alan Dzagojev helyére csereként állt be, azt mondta, mindig tiszteletben tartja az edző döntését.

„Ha egy percre tesz be, akkor abban az egy percben kell százszázalékosan játszani. Természetesen nagyon boldog vagyok, elsősorban amiatt, hogy a csapatomnak és a családomnak örömet okoztam” – nyilatkozott, majd hozzátette: ugyanígy kell tovább menniük és ő maga is szeretne a későbbiekben is ezen a szinten játszani.

Juan Antonio Pizzi, a szaúdiak argentin szövetségi kapitánya elsősorban abban látta a súlyos vereség okát, hogy játékosai nem azt csinálták, amit terveztek.

„Nem láttam sok meglepetést az orosz válogatott játékában, de mégsem tudtunk ehhez alkalmazkodni. Ennél sokkal jobban is tudunk futballozni” – szögezte le.

Az oroszok kedden Egyiptommal, a szaúdiak szerdán Uruguayjal játszanak a második fordulóban.