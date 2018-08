Nem lesznek skótok az érmekkel

A glasgow-i kontinensviadal jelentheti a Milák-sikerkorszak európai kezdőpontját

Az utóbbi néhány Európa-bajnokság eredményei alapján Magyarország a kontinens vezető úszónagyhatalma. Sós Csaba szövetségi kapitány szerint a két évvel ezelőtti tíz aranyérem aligha ismételhető meg a ma kezdődő glasgow-i Európa-bajnokságon, de hogy lesznek magyar diadalok, arra mérget vehetünk.

A vörös hőségriasztás sújtotta Budapestről a 20 fokos, csepergő esős glasgow-i kora őszbe átruccanni nem éppen egészségkímélő túra, de mindez aligha izgatja legjobb úszóinkat, akik mától egy héten át a helyi Tollcross International Swimming Centre létesítményében küzdenek az Európa-bajnoki érmekért.

Legutóbb két éve tíz arany volt a gazdag magyar termés, nem kis részben az élete formájában versenyző Hosszú Katinka jóvoltából, aki most kilenc hónapos magánéleti és szakmai válságból kilábalóban (?) mindössze három számban vállalta az indulást, s ezek között nem lesz ott a 400 méter vegyes, amelyben ő a fantasztikus világcsúcs gazdája.

„Nyerjünk legalább egy aranyat, aztán a többit majd meglátjuk” – hangzott a mindig visszafogott és szerény Sós Csaba szövetségi kapitány jóslata a keddi csapatbúcsúztató sajtóértekezleten, amelyről egyenesen a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérre utazott küldöttségünk.

Persze nem teljes egészében. Wladár Sándor szövetségi elnök például csak tegnap repült – nem első osztályon, hanem a Jet2 fapados légitársaság járatával, amióta ő a MÚSZ első embere, nincs fölösleges rongyrázás – Edin­burghbe, egy gépen e sorok írójával, ahonnan kisbusszal szállították át a közeli Glasgow-ba, a versenyek helyszínére.

Hosszú Katinka és újdonsült edzője, Petrov Árpád ugyancsak csütörtökön érkezett meg Skóciába, persze nem egy diszkonttársaság járatával, hanem Amszterdamon ke­resztül, s „természetesen” külön bejáratú, a szövetség által biztosított masszőrével, Bihari Zoltánnal, aki már a tavalyi budapesti vb-n is karban tartotta az Iron Lady izmait.

De mindegy is, a lényeg, hogy megérkezett. Merthogy sokáig nem tűnt biztosnak Hosszú indulása, a válás Shane Tusuptól nyilvánvalóan megviselte a két alkalommal hivatalosan is a földkerekség legjobb úszójának választott Katinkát. Olyannyira, hogy a legfrissebb európai ranglistán egyedül 200 méter vegyesen olvashatjuk a nevét az élcsoportban, de ott is csak a második helyen a brit Siobhan-Marie O’Connor mögött, tőle szerénynek számító 2:10,06 perces idővel, négy másodperccel elmaradva saját világcsúcsától.

Azt még korai lenne kijelenteni, hogy Hosszúnak Glasgow lesz a hattyúdala, ellenben különösebb kockázat nélkül megjósolható, hogy a skót iparváros Milák Kristóf nagy berobbanásának lesz a színtere. A 18 éves óriás fölényesen vezeti a világ- és európai ranglistát 200 méter pillangón, Sós kapitány nem tartja elképzelhetetlennek tőle ­Michael Phelps 1:51,51 perces világcsúcsának a megdöntését.

És bár Milák a keddi sajtótájékoztatón már-már felelősségre vonta Sóst, hogy miért ígér a nevében ilyesmiket, a rutinos kapitány ügyesen kihátrált: „Nem ígértem én semmit, csak azt, hogy benned van a világcsúcs. Azt nem mondtam, hogy Glasgow-ban feltétlenül ki is jön.”

Amúgy Milák 100 méter pillangón is esélyes, és Verrasztó Dávid is vezeti a rangsort 400 méter vegyesen, s ha Skóciában is győz, akkor az a ritka sorozat teljesedik be, hogy 2004 óta immár nyolcadszor nyeri magyar úszó ezt a számot megszakítás nélkül: ötször Cseh László, majd 2014-ben és 2016-ban Verrasztó.

A nyitónap – és ezzel az egész Eb – alaphangját ma a 4×100 méteres férfigyorsváltó adhatja meg, amely (vélhetően Kozma Dominik, Németh Nándor, Bohus Richárd, Milák Kristóf, esetleg Holoda Péter összetételben) aranyesélyes.