Nem kergetnek álmokat

A Sopron Basket az Euroliga-ezüstérem után is előre akar lépni

Szerdán megkezdődnek a csoportmeccsek a női kosárlabda legrangosabb európai sorozatában, az Euro­ligában, amelyben a magyar bajnok Sopron Basket legutóbb ­óriási bravúrt elérve a második lett. Ezúttal is a soproniak képviselik Magyarországot, és sokat tehetnek azért, hogy jövőre biztosan két magyar klub jusson fel a főtáblára.

Túl kemény diónak bizonyult a francia ESBVA-LM: a magyar ezüstérmes Szekszárd nem bírt a francia csapattal a selejtezőben, nem tudta felverekedni magát a legrangosabb sorozat, az Euroliga főtáblájára. Így az idén is egy magyar csapatnak szurkolhatunk, az utolsó, áprilisi négyes döntőben a második helyen végzett Sopron Basket kezdi meg az újabb idényét a kontinens elitjében.

A francia kapcsolat egyelőre tovább él, mert az első ellenfél idegenben a Flammes Carolo Basket lesz, amely a hét végén éppen a Szekszárdon túllépő ESBVA-LM-től kapott ki 73-70-re hazája bajnokságában, ugyanakkor az előző idényben a lille-i együttes előtt szerepelt a tabellán.

Az már korábban kiderült, hogy a soproniak nagyon nehéz csoportba kerültek. Mellettük és a Carolo mellett ebben a nyolcasban van a legutóbbi bronzérmes Dinamo Kurszk, a mindig roppant erős török Fenerbahce és Hatay BB, a spanyol Salamanca, a selejtezőkből pedig a görög Olimpiakosz és a lett TTT Riga vívta ki a jogot a részvételre.

A magyar együttestől már a Final Fourba kerülés is bravúr volt – az egyenes kieséses szakaszban például a Fenerbahcét is ki kellett ejtenie –, a második helyezésre pedig jelzőt is nehéz találni még úgy is, hogy a négyes döntőben házigazdaként játszhatott. Kérdés, ezek után mi lehet a cél a most induló sorozatban.

„A nyáron utánaszámoltam, a klubunk eddig összesen harmincnyolc fináléba került be, mindenhol, ahol el lehet indulni, döntőztünk, tehát nem kell már álmokat kergetnünk, hiszen azok nagy részét megvalósítottuk” – mondta lapunknak Török Zoltán ügyvezető. „Ugyanakkor éppen ezért a felkészülés elejére magyarul és angolul is kiírtuk nagy betűkkel az öltöző ajtajára azt, hogy a múltad miatt vagy itt, de amit ma teszel, csak az számít.”

A Sopron Basket tehát továbbra sem a múltjából szeretne megélni, de ez természetesen nem azt jelenti, az ezüst után csak az Euroliga megnyerése számítana előrelépésnek. Különösen úgy, hogy azt az áprilisi csapatot komoly veszteségek érték: Jelena Milovanovics babát vár, felfüggesztette a pályafutását, Tina Jovanovics bokaoperációk ­miatt várhatóan januárban térhet vissza, Alaina Coates­szel a klub megszakította a kapcsolatot, mert a két fél másként értelmezte a szerződését, Danielle Page pedig visszavonult.

„Zaklatott nyárból kezdünk visszarázódni – mondta Török Zoltán. – Sikerült jó megoldásokat találni a kiesettek pótlására, és nagyon fontos az is, hogy jól haladunk a fiatal magyar játékosok beépítésével is. A szakmai stáb számára most nagyobb a választék, mint a tavasszal volt, szerintem készen állunk az Euroliga rajtjára.”

Tény, a klub remek kosarasokat szerződtetett: a svéd Amanda Zahui komoly tapasztalatokkal felvértezett játékos, ­Candice Dupreeről pedig elég annyit elmondani, hogy kétszeres világ­bajnok az Egyesült Államok válogatottjával. Maradt Sopronban Alekszandra Crvendakics, Angela Salvadores és Turner ­Yvonne a légiósok közül – bár Turner magyar állampolgár is –, és mellettük egyre nagyobb szerepet kap a fiatal Dubei Debóra és a 208 centi magas Határ Bernadett is, a csapatkapitány Fegyverneky Zsófia szerepe pedig már évek óta meghatározó a csapat életében.

Török Zoltán még elmondta, a jó rajt rengeteget jelent, így ma este fontos lenne nyerni a Carolo ellen, ugyanakkor roppant kemény, kiegyensúlyozott mérkőzésre számít. Tegyük hozzá, a Sopron ezúttal nem csak önmagáért vitézkedik az Euroligában. Az utóbbi évben annyi pontot szerzett a FIBA minősítési rendszerében, hogy ha a legjobb négy között végez a csoportjában, és ezzel bejut a kieséses szakaszba, jövőre két magyar csapat kerül fel automatikusan a főtáblára.