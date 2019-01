Nem ezen múlik majd a kiemelés

Millman felőrölte Fucsovicsot a sydney-i torna második fordulójában

Fucsovics Márton a reméltnél talán hamarabb, már a második fordulóban kiesett az 589 680 dollár összdíjazású sydney-i kemény pályás tenisztornán.

Kudarcot, de még fájdalmas vereséget is túlzás lenne emlegetni, hiszen legyőzője, az ausztrál John Millman csupán három hellyel van mögötte a világranglistán – Fucsovics a 35., ő tehát a 38. –, ráadásul a magyar játékosénál már nagyobb skalpot is begyűjtött, tavaly a US Open nyolcaddöntőjében Roger Federert verte ki.

A mérkőzés eredménye nem befolyásolja a hétfőn kezdődő ausztrál nyílt bajnokság kiemelését, azt a hétfőn kiadott világranglista alapján készítik el. A magyar éljátékos kis szerencsével kiemelt is lehet, jelen állás szerint egy helyre van ettől.

Fucsovics korábban egyszer találkozott Millmannal. Szintén egy Grand Slam-torna előtt, 2017 nyarán Ilkley-ben, Wimbledonra hangolva. Akkor a magyar teniszező nyert 6:3, 2:6, 6:1-re. Tegnap délelőtt – ahogy a Eurosport élő közvetítésében is láthattuk – a 29 éves ausztrál meggyőzően visszavágott.

Fucsovics az első szettben először 1:2-nél vesztette el az adogatását, 1:5-nél ugyan három szettlabdát is hárított, s megnyert két ­game-et, de 6:3-mal a hazai játékos szerzett vezetést. A második játszma első játékában Millman egyből brékelte Fucsovics adogatását, s ezt az előnyt végig megtartva hozta a szettet (6:4) és a meccset (6:3, 6:4).

A hétfőn kezdődő ausztrál nyílt bajnokság előtt nyilván jó lett volna még legalább egy tétmeccs, de messze nem történt katasztrófa. Fucsovics melbourne-i rajtpozícióját ugyanis elsősorban nem a sydney-i torna végeredménye befolyásolja, hanem a hétfőn nyilvánosságra hozott legfrissebb világranglista, amelyen a magyar játékos a 35.

Az új módi szerint az első 32 helyezett élvez relatív védettséget: az első két fordulóban nem kerülhet össze ebből a klubból vett ellenféllel. (Persze éppen Millman esete a bizonyíték arra, hogy a főtáblán senkivel szemben sem lehet biztosra menni.)

Fucsovics harmincötödikként is bekerülhet az elitbe, egész pontosan jelen állás szerint egy hely választja el ettől. Az már kész tény, hogy az előtte rangsoroltak közül sérülés miatt Juan Martín Del Potro és Richard Gasquet nem indul Melbourne-ben. Sokáig Rafael Nadal indulása is kétséges volt.

A spanyol klasszis ugyanis a US Open után bokaműtéten esett át, kihagyta a világbajnokságot, s csak decemberben, Abu-Dzabiban, egy bemutatómérkőzésen tért vissza.

A múlt héten visszalépett a brisbayne-i versenytől, ami helyett Kyrgiosszal játszott újabb bemutatót, s a minap minden kétséget kizáróan bejelentette: ott lesz az Australian Openen. A hírek szerint Alexander Zverev és Gael Monfils sem teljesen egészséges; hétfőig még bármi megtörténhet.