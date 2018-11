Nem enged a nyolc óra munkából

Hosszú Katinka visszanyerte a formáját, s nyolc számban indul a rövid pályás vb-n

Újságírók, riporterek és fotósok hada vitt nyüzsgést a Duna Aréna amúgy ingerszegény hétköznapjaiba tegnap délben. Érthető volt a tülekedés, Hosszú Katinka hívta-várta rendhagyó eseményre a sajtó munkatársait. Versenyezhettünk, majd kötetlenül, a jakuzziban beszélgethettünk a háromszoros olimpiai bajnoknővel.

– Úgy gondolom, a hivatalos, kissé merev sajtótájékoztatók mellett szükség van lazább alkalmakra is. Tavaly megmutattam az érmeimet, idén azonban nincs belőlük túl sok, ezért találtam ki ezt a formát – mondta köszöntésképpen, mosolyogva Katinka.

Ekkor még nem kérdezhettünk vissza, mert a jakuzziig, a beszélgetésig ki kellett állni a próbákat. Előbb Petrov Árpád, Katinka edzője vezényelt bemelegítést a parton, majd a vízben is le kellett úszni néhány felvezetőhosszt annak, aki rajtkőre akart állni. Katinka maga is végigcsinálta a szertartást – pedig mint szinte mindennap, tegnap is addigra már több mint öt órát tréningezett –, sőt a versenybe is beszállt, s – igaz, csak jobb benyúlással – elsőként csapott célba.

Katinka derűs volt és jókedvű, de más is feltűnt, ami versenyek közben, melegítőt, úszóköpenyt viselve kevésbé: miközben a felsőteste ránézésre az úszók között átlagosan izmosnak mondható – az úszásban persze ez nem perdöntő –, a combja ellenben iszonyatosan erős.

Meg is kérdeztem Petrov Ivánt: ez genetikai adottság, vagy hosszú évek kemény munkájának az eredménye?

– Mindkettő – kezdte válaszát az edző. – A súlyzózás ma már egyik úszó edzésprogramjából sem hiányozhat. Katinka erre az átlagosnál is nagyobb hangsúlyt helyez, s igen, a combja nagyon erős. Ennek köszönhetően kiemelkedően jó a fordulója és a kidelfinezése. Gyorsítani a faltól való elrugaszkodáskor lehet igazán, úszás közben inkább már csak a tempó tartása a cél – kaptunk betekintést szakmai fortélyokba is.

Petrov Árpád azt is elmondta, Katinka korában, 29 évesen is lehet fejlődni. Az a kérdés, a bajnoknő hogyan bírja a terhelést, s ezzel párhuzamosan, mennyire gyorsan regenerálódik. – Egyelőre nincs okunk az aggodalomra, Katinka Tokióban még bőven a csúcson lehet

– szögezte le Petrov Árpád.

Ezután beültünk a jakuzziba Katinkával, aki minden kérdésre kötetlenül válaszolt. Persze csak azokra, amelyeket nekiszegeztek. Sokakban nyilván felmerülhet, érdekes lehetne az is, túl van-e már a szakításon korábbi férjével és edzőjével, Shane Tusuppal, de egyrészt a jó modor tartott vissza mindenkit, hogy erről faggassa – mégsem illik visszaélni a vendégjoggal –, másrészt Katinka testbeszéde árulkodó volt. Igen, egyértelműen túlvan rajta, szemernyi jelét sem mutatta, hogy feszült lenne, s titkolnia kellene bármit is.

– Nem csak lehet, szükséges is még fejlődnöm – fűzte tovább az edzője gondolatát –, az a célom, hogy megjavítsam a legjobb eredményeimet, s jó lenne megint világcsúcsokat is úszni.

Katinka ennek érdekében keményen edz, mint elmondta, átlagosan napi nyolc-kilenc órát: – Próbálok lefaragni valamennyit a munkából, de nem megy könnyen, mert az évek során azért kialakult, hogy mire van szükségem. Kinn, Amerikában rengeteget úsztam és mellette futottam is, tudatosan azonban inkább a londoni olimpia óta erősítek. Reggelente két és fél órát töltök ezzel a teremben, utána következik három, három és fél óra úszás. Délután kicsit kevesebb az adag, egy, másfél óra tornateremben, s durván ugyanennyi úszás. Örülök annak, hogy amint visszaálltam a korábban megszokott edzésmunkába, gyorsan visszanyertem a formámat. A testem egyelőre nem jelez tüntetőleg, igaz, fejben is nehéz csinálni. Én azért vagyok képes rá, mert szeretek úszni.

Ilyen egyszerű.

Katinka azért elárulta, a jövőben kevesebb számra készül fel, a december 11-én kezdődő rövid pályás világbajnokságon például csak nyolc számban áll rajthoz. A fő cél persze a tokiói olimpia. Ám a bajnoknő nem úgy tervezi, hogy az lesz pályafutása utolsó jelentős versenye.

A sajtókupát illene a következő évtizedben is kiírni…