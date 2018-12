Nem elég a bocsánatkérés

Fucsovics Márton kihagyja a németek elleni Davis-kupa-párharcot

Szezonzáró sajtótájékoztatót tartott a világranglista 36. helyén álló teniszező, Fucsovics Márton. A nyíregyházi játékost örömmel tölti el, hogy idén kinőtte az edzőpartner státust, már ő is az elit tagja, akivel komolyan számolnak a nagymenők. Fucsovics nem olvassa a negatív kommenteket a vegyespáros-szereplésével kapcsolatban, a 26 éves játékos még tíz évet tervez a teniszben, és úgy véli, harmincéves korában lesz a csúcson.

– Az edzője, Sávolt Attila kijelentette, hamarosan egy korábbi top 10-es játékos csatlakozik az edzői teamhez. Elárulja, kiről van szó?

– Ezt még ne feszegessük. A januári Grand Slam-versenyen még biztosan nem lesz mellettem az illető. Olyan embert keresünk, aki két-három hónapot velem lehet – természetesen Attila mellett – a szezonban.

– Sokatmondóan úgy fogalmazott, ráér februárban a németek elleni Davis-kupa-mérkőzés időpontjában. Reménykedhetnek a magyar szurkolók?

– A Magyar Teniszszövetség térfelén pattog a labda, de jelenleg úgy néz ki, nem fogok játszani a németek ellen.

– Mi kell ahhoz, hogy ez változzon?

– Engem nem keresnek, én teszem a dolgom. Nincs előrelépés. A bocsánatkérés már nem elég…

– Mi a helyzet a vegyes párossal? Egyesek nem értik, mi szükség erre. A férfi teniszben ritka, hogy valaki sikeres egyesben és hajlandó vegyes párosozni.

– Én pedig biztos vagyok benne, hogy Babos Timi remek partner lesz. Engem nagyon motivál az olimpiai szereplés, a tokiói lenne az első, amin részt veszek. Vegyes párosban van esélyünk érmet nyerni. Jack Sock top 10-es játékos volt egyéniben, idén párosban győzött Wimbledonban és a US Openen, 2011-ben pedig vegyes párosban diadalmaskodott a US Openen. A vegyes páros mindig felértékelődik az olimpia előtt egy-két évvel.

– Öt top 10-es játékos, Marin Cilic, Stan Wawrinka, Roger Federer, Novak Djokovics és David Goffin ellen már játszott. Ki az, aki nincs benne ebben az ötösfogatban, de nagyon feni rá a fogát?

– Néha azzal álmodom, hogy Nadallal játszom a Roland Garroson, és sikerül legyőznöm. Szívesen elmesélném majd az unokámnak, hogy játszottam vele.

– Van barátja a top 100-asok közül?

– A velem egyidős bosnyák Damir Dzumhur jó barátom, vele csetelgetek, néha együtt edzünk. Inkább a velem egyidősekkel vagyok jóban. Marius Copillal együtt párosozom majd Dohában és Melbourne-ben, az Australian Openen. Novak Djokoviccsal és az edzőjével, Marian Vajdával is remek a kapcsolatom, Cincinnatiben edzettem is Djokoviccsal. Igazán rendes, közvetlen embereket ismertem meg bennük.

– Várható változás jövőre az edzőpartnerek tekintetében?

– A Budai Teniszcentrumban készülök nagyon motivált junior korú játékosokkal. A jövő héten az ukrán Szergej Sztahovszkival ütögetek. Boldogan mondhatom, hogy a ranglistahelyezésemnek köszönhetően megváltozott a pozícióm, Federer vagy Wawrinka inkább a top 100-on kívüli játékost fog hívni, aki kiszolgálja őt. Engem már nem, a riválisok, ha lehet így fogalmaznom, már nem hívják egymást edzőpartnernek.

– Jól láthatóan boldogsággal tölti el a tudat, hogy ebben is szintet lépett.

– Persze, ennek is nagyon örülök, főleg annak, hogy most már komolyabban számolnak velem. Ezt az év végén fogtam fel, amikor legyőztem a top 15-ös Fabio Fogninit, és még voltak szép győzelmeim az ATP 1000-es versenyeken. Rengeteget fejlődtem az idén.

– Mit tervez jövőre?

– Minden Grand Slam-versenyen szeretnék nyerni legalább egy mérkőzést. Élvezem a teniszt, még legalább tíz évre tervezek a pályán, majd kiderül, hogy bírja a testem a terhelést. Harmincéves koromra érhetek el a kar­rierem csúcsára.