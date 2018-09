Nehezen indult, kiütés lett a vége

A Népligetben hengerelt a Szeged a férfi-kézilabdabajnokságban

Két gólkirály még nem elég a bajnokcsapat ellen, többek között ez is kiderült a Népligetben, pedig 7-6-os Fradi-vezetésnél nem úgy tűnt, hogy sima lesz a vége. A Szeged nem tartalékolt a vasárnapi BL-meccsére, és 35-22-re nyert.

Csak a legvérmesebb Fradi-drukkerek remélték, hogy a Nantes elleni varázslatos győzelem kivett annyit a szegediekből, hogy meg lehessen őket szorongatni a Népligetben. Elég hamar kiderült, szó sincs arról, hogy a Szeged félvállról venné a meccset, igaz, Carlos Pastor edző kicsit megkeverte a lapokat.

A Nantes ellen parádézó Marin Sego helyett Mir­ko Alilovic kezdett a kapuban, a szakállas horvát először találkozott ellenfélként korábbi csapattársaival, Schuch Timuzsin és Ancsin Gábor immár Fradi-mezre cserélte a veszprémit.

Jorge Maqueda dobta az első gólt, majd a macedón bajnokság gólkirálya, Teimuraz Orjonikidze egyenlített, ha már az újaknál tartottunk. Tovább lövöldözték a gólokat az újoncok, a Fradinál Debreczeni Dávid és Bujdosó Bendegúz jeleskedett, na meg Marian Zernovic: a szlovák kapus az első negyedóra végén már öt ziccervédésnél járt.

Az NB I B gólkirálya, Szakály Benedek is a pályán volt a Fradinál, de ő az egész meccsen csak egy gólt szerzett. A bajnokcsapat teljesen megzavarodott, emberelőnyben engedte ki a kezéből a vezetést, Pálos Gábor találatával már a Fradinál volt az előny.

Carlos Pastor időt kért, zsinórban három góllal jelezte a Szeged, hogy magához tért. Természetesen Horváth Attila is magához rendelte az övéit, 7-9-nél támadhatott a Fradi, a hátrány nem csökkent, sőt.

Pontatlanul támadott a Ferencváros, a rutinos Szeged könyörtelen lerohanásgólokkal büntetett. Stefan Sigurmansson, ahogy szokta, biztos kézzel dobta a heteseket, néha akcióból is eredményes volt, s ha nem véd ilyen remekül a zöld-fehérek szlovák kapusa, sokkal sokkolóbb lehetett volna az első félidő eredménye hazai szempontból.

A 7-6-os vezetése után csak öt gólra volt képes az FTC. Mi sem bizonyítja a Szeged erejét, mint hogy Bodó Richárd, a Nantes elleni győzelem egyik hőse alig töltött pár percet a pályán, a kisebb sérüléssel bajlódó Dean Bombac és Balogh Zsolt pedig pályára sem lépett. Pastor tudatosan forgatta a csapatát, a Fradi pedig – a 16 éves és gólt is szerző Lukács Péter személyében újoncot avatva – azt hozta, amit tud, így senki sem lepődött meg a Népligetben az ötgólos szegedi vezetésen.

A szünet után a hét végi Újpest elleni futballrangadóra hangoló drukkerek abban bíztak, hogy talán visszavesz az iramból a vasárnapi BL-meccsére tartalékoló Szeged. Hát… 13-20-nál megint Horváth Attila kért időt, állandósult a hat-hét gólos szegedi előny. Nem tűnt úgy, mintha Pastor tudat alatt már a Zaporizsja ellen tartalékolna.

Negyedórával a vége előtt a Szeged spanyol edzője visszaküldte a pályára Bodó Richárdot, aki azonnal bevágott három gólt, ennek is köszönhetően tízre nőtt a különbség. Bodó nem akart hibázni, amit kapura dobott, az be is akadt, és 19-32 állt az eredményjelzőn, amikor az utolsó tíz percre fordultak a csapatok.

A szegediek nagy lövője megmutatta, hogy ő sem tévedhetetlen, de ez már rég nem osztott és nem szorzott. A nyáron alaposan megerősödött Ferencváros egyelőre nem partiképes a Szegeddel.

Férfi-kézilabdabajnoki mérkőzés, Népliget:

Ferencváros–Mol-Pick Szeged

22-35 (12-17).