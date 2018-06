Négy esélyes egyetlen csoportban

Lengyelország, Szenegál, Kolumbia és Japán egyformán továbbjuthat innen

Remek futballisták, sztárjelöltek vannak, ­kiemelkedő favoritok viszont nincsenek a világbajnokság H csoportjában. Kiszámíthatatlan ez a négyes, Lengyelország, Szenegál, Kolumbia és Japán is okkal számol azzal, hogy továbbjut a kieséses szakaszba, így itt tényleg komoly izgalmak várhatóak.

Két éve nagyon sokan sajnálták a lengyeleket. Remek futballt nyújtva haladtak előre az Európa-bajnokságon, a negyeddöntőben jó meccsen játszottak döntetlent a későbbi győztes portugálokkal, és végül az elveszített tizenegyesrúgó-párbaj állította meg őket.

Világbajnokságokról nem lehetnek róluk friss emlékeink, mert oda tizenkét év után jutottak ki ismét, történetük során nyolcadszor. Ez a kijutás ­amúgy tükörsima volt: Dániát, Montenegrót, Romániát, Kazahsztánt és Örményországot megelőzve úgy nyerték meg a csoportjukat, hogy tíz meccsből nyolcban győztek és 28 gólt szereztek.

Ebből a huszonnyolcból 16 a legnagyobb sztárjuk, a Bayern Münchent éppen elhagyni készülő Robert Lewandowski nevéhez fűződik, ezzel az egész földkerekséget tekintve ő lett a selejtezők gólkirálya.

Rajta kívül a csapat ékkövének számít Arkadiusz Milik is, a Napoli 23 éves futballistáját a szakma óriási tehetségnek tartja, a világbajnokság kiváló alkalom számára a világhír megkaparintására. A lengyel válogatott nagyon erős a kapusposzton is, Wojciech Szczesny és Lukasz Fa­bianski is megnyugtató megoldást kínál Adam Nawalka szövetségi kapitánynak.

Az viszont gondot okoz, hogy a hétfői edzésen megsérült Kamil Glik válla. Az AS Monaco középpályása ennek ellenére tagja marad a keretnek, de ha nem jön rendbe a rajtig, akkor tartalékként a stuttgarti Marcin Kaminski ugorhat be a helyére.

Szenegál eddig egyszer, 2002-ben vívta ki a világbajnoki szereplés jogát, akkor azonban gyorsan tekintélyt szerzett magának. A koreai–japán közös rendezésű torna nyitómeccsén 1-0-ra legyőzte a címvédő Franciaországot, majd a csoportból továbbjutva a nyolcaddöntőben Svédországon is túllépett egy 2-1-es győzelemmel, és a következő körben a törökök elleni 0-1-gyel vérzett el.

Most kissé kalandos úton jutott el története második világbajnokságára annak ellenére, hogy a csoportjában a hat meccséből négyet megnyert, kettő pedig döntetlenre végződött. Másfél éve 2-1-re kikapott Dél-Afrikában, ám a ghánai Joseph Lamptey játékvezető úgy ítélt büntetőt a hazaiak javára, hogy a szenegáliak hátvédje, Kalidou Koulibaly nem a kezével, hanem a térdével ért a labdához.

A FIFA március 20-án örökös eltiltással sújtotta a bírót, mert a találkozóval összefüggő fogadásban volt érintett, a nemzetközi szövetség fellebbviteli bizottsága pedig újrajátszást rendelt el, s ezt – a szintén a csoportban szereplő Burkina Faso tiltakozása dacára – a nemzetközi Sportdöntőbíróság (CAS) is jóváhagyta. A megismételt mérkőzést Szenegál 2-0-ra megnyerte, és ezzel megnyílt az út előtte Oroszországba.

A csapatból három futballista érdemel kiemelt figyelmet. Az első Sadio Mané, akit két éve 34 millió fontért vett meg a Liverpool, és ezzel ő lett a legdrágább afrikai labdarúgó. Ha hozza azt a formát, amelyet a klubjában nyújtott az elmúlt egy évben, akkor kiemelkedő egyénisége lehet a világbajnokságnak. A második Kalidou Koulibaly, a Napoli klasszis védője, vélhetően ő vív majd nagy párharcot Lewandowskival. A harmadik a Monaco 22 éves tehetsége, Keita Baldé Diao, a roppant gyors és labdaügyes támadó.

Kolumbia négy éve a negyeddöntőig jutott el Brazíliában, máig emlékezetes a kép, ahogy a kiesés miatt zokogó James Rodríguezt vigasztalják a brazil játékosok… Azóta a válogatott erősebb lett. James – mellékesen 2014-ben ő lett a vb gólkirálya hat találattal – azóta a Real Madriddal nyert két BL-serleget, majd kölcsönben a Bayern Münchenhez szerződött, ahol mára alapember lett.

Méltán vetekszik vele népszerűségében a már 32 éves Radamel Falcao, a kolumbiai válogatott másik csatára, aki a Monacóban 18 gólt szerzett a legutóbbi bajnokságban, és ha ők ketten képesek lesznek a legjobbjukat nyújtani Oroszországban, akkor csapatuk akár a négy évvel ezelőttinél is messzebb juthat el. Rajtuk kívül feltétlenül figyelmet érdemel a két fiatal védő, a Tottenhamet erősítő, 21 éves Davinson Sánchez és a Barcelona téli szerzeménye, Yerry Mina is.

Talán Japán az egyetlen sötét ló ebben a csoportban, ha kijön neki a lépés, akkor ugyancsak jó eséllyel pályázik a továbbjutásra. Az áprilisban kinevezett Nisino Akira szövetségi kapitány visszavette a keretbe Honda ­Keiszukét és Kagava Sindzsit, amit a közvélemény megnyugvással fogadott, de rajtuk kívül kulcsember lehet Okazaki Sindzsi (Leicester City), Josida Maja (Southampton) és a Metz kapusa, Kavasima Eidzsi is.

A 23 tagú keretből mindössze nyolcan futballoznak Japánban, a többiek zömmel Németországban edződnek, de találunk a spanyol, az angol és a francia élvonalban játszó labdarúgókat is, ami ugyancsak jelzi, nem egy futottak még szintű csapatról van szó.