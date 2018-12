Nagy pofon a címvédőtől

Elmaradt a bravúr, a magyar női kézilabda-válogatott nem tudta megismételni a spanyolok elleni szenzációs teljesítményét Norvégia ellen a franciaországi Európa-bajnokságon. Az eddig bukdácsoló Eb-címvédő a korábbi és jelenlegi győriek, Lunde, Löke és Oftedal vezérletével 38-25-re legyőzte a magyarokat Nancyban. A mieink holnap Németországgal játszanak, ezen a meccsen dőlhet el, hogy marad-e esély az ötödik hely megszerzésére.

A Franciaországban zajló tüntetéssorozat immár a női kézilabda Európa-bajnokság lebonyolítására is hatással van. Az Oroszország–Szerbia „szláv rangadóra” eredetileg szombaton került volna sor, de az Európai Kézilabda-szövetség és az Európa-bajnokság szervezőbizottsága úgy döntött, hogy az országban zajló tömeges megmozdulások és a mára, a kézilabdacsarnok közelébe tervezett demonstráció miatt vasárnapra halasztja a nantes-i középdöntős meccseket. Érdekes adalék, hogy a párizsi zavargások miatt a francia labdarúgó-bajnokság hétvégi fordulójában hat mérkőzés is elmarad.

Nemcsak a szerb–orosz (tv: 18.00, Sport 2) találkozó kerül át a hét utolsó napjára, a szintén a középdöntő 1-es csoportjában a svéd–francia mérkőzést (tv: 15.00, Sport 2) is vasárnap játsszák. A francia válogatott négy ponttal – átmenetileg – vezeti a csoportot, de amennyiben a szintén négypontos olimpiai bajnok Oroszország vasárnap legyőzi Szerbiát, akkor átveszi a vezetést, és nagy eséllyel bejut a torna elődöntőjébe. A torna legjobb hat csapata jövő pénteken és vasárnap Párizsban lép pályára, ott rendezik – rendeznék? – majd az elődöntőket és a helyosztókat.

A kézilabda Európa-bajnokság középdöntőjének magyar érdekeltségű csoportját Nancyban egyelőre nem érintik a tüntetések. A magyarok csoportjában is volt néhány érdekesség. Például egy újabb csere: Kim Rasmussen szövetségi kapitány szerdán lecserélte Lakatos Ritát, helyére Szabó Laurát állította, a pénteki meccs előtt visszacserélte Lakatost. A junior világbajnok váci irányító a dunaújvárosi Szalai Babettet váltotta a keretben a norvégok ellen.

Az Eb-címvédő Norvégia elleni mérkőzésen tehát Lakatos Rita is szerepelt a nevezett játékosok között. És persze a többiek, a spanyolok elleni álomjáték hősei. A másik oldalon a középdöntőt nulla ponttal kezdő, váratlanul visszaesett norvég válogatott várt Nancyban a magyarokra. A péntek esti meccs előtt a németek legyőzték a spanyolokat, ebből egyszersmind az következett, hogy a németek elleni holnapi mérkőzés döntő lesz a továbbjutás vagy a csoportharmadik hely szempontjából.

A korábbi (Lunde, Löke) és jelenlegi (Brattset, Kristiansen, Oftedal) győri játékosokat is felvonultató norvégok turbó sebességgel kezdték a meccset. Öt perc sem telt el, amikor Kim Rasmussen máris időt kért, dadogott a támadójáték, hátul nem volt feszes a védekezés, mint a spanyolok ellen, két gól volt ekkor a címvédő előnye. Az első 10 percben csak egy akciógól volt a magyarok neve mellett: Kovacsics Anikó lőtt pontosan Lunde kapujába.

Óriási iramot diktáltak a norvégok, ha nem ellenünk teszik, gyönyörködhettünk volna Oftedal és Löke páros kapcsolatában, de ez nem az a meccs volt. Sajnos nem volt egy súlycsoportban a két csapat: Lunde a kapuban parádézott, s a már említett két klasszis pedig azt csinált a pályán, amit akart. Nálunk legfeljebb Tóth Gabriellát lehetett dicsérni, ezúttal a szélsők sem villogtak. A félidőre hét gól volt a különbség (19-12), a 38. percre már tízre nőtt a norvég előny. A folytatásban sem volt sok örömünk, könnyed edzőmeccsé alakult a találkozó, a vége 38-25 lett. Sajnos éppen magyar válogatott ellen támadt fel a címvédő.

Vasárnap a németek elleni mérkőzésen egy esetleges győzelemmel marad már csak esély a csoportban a harmadik, azaz az ötödik hely megszerzésére.

A középdöntő csoport állása: 1. Románia 4 pont, 2. Hollandia 4, 3. Németország 4, 4. Norvégia 2, 5. Magyarország 2, 6. Spanyolország 0.

Szövetségi kapitány: egy lépéssel az ellenfél mögött voltunk

Kim Rasmussen úgy fogalmazott, a magyar női kézilabda-válogatott végig egy lépéssel Norvégia csapata mögött volt, ezért kapott ki 13 góllal a franciaországi Európa-bajnokság középdöntőjének első fordulójában, péntek este Nancyban.

„Norvégia mindenben, gyorsaságban, döntésekben, időzítésben is előttünk járt ma. Szomorúak vagyunk emiatt. Ha nem állnak le, nem egy élmény ellenük játszani” – nyilatkozta a dán edző a 38-25-re elveszített találkozó után.

Hozzátette, a védekezéssel problémáik voltak, mert bár megbeszélték, mit kellene tenniük, de egy lépéssel az ellenfél mögött voltak. Mint kifejtette, tudták, hogy az ellenfél nagyon éhes lesz a sikerre, és ezt nem tudták megfelelően kezelni.

„Próbáltuk a legjobbunkat adni, de ez kevés volt ma. Nem tudtuk megállítani őket, minden játékelemben jobbak voltak. Nagyon jó lecke volt ez számukra, most az a feladatunk, hogy a lehető legtöbbet tanuljunk ebből a vereségből, és hasznosítsuk a mai tapasztalatokat a németek ellen. Fáj a vereség, de túl kell lépnünk rajta, fel kell állnunk és készen kell állnunk vasárnapra” – szögezte le a kapitány.

A magyar együttes múlt szombaton 28-25-re kikapott az előző tornán ezüstérmes Hollandiától, majd hétfőn Horvátországot 24-18-ra, szerdán pedig Spanyolországot 32-26-ra legyőzte, így a C csoport második helyén végzett. A középdöntő II. csoportjában, Nancyban vasárnap 15 órától a németekkel, szerdán 18 órától pedig a románokkal találkozik majd. Az első két helyezett jut az elődöntőbe, a harmadik pedig az ötödik helyért játszhat.

Planéta Szimonetta úgy fogalmazott, sajnos 180 fokos fordulatot vettek a spanyolok elleni remek teljesítményhez képest, bár az akarattal, a küzdelemmel nem volt gond részükről.

„A norvégoknak ez élet-halál kérdés volt, addig mentek és annyi gólt dobtak, ameddig és amennyit tudtak, jól is csinálták. Nagyon csalódott vagyok, nagyon rossz volt így látni a csapatunkat. Nekünk semmi nem jött össze támadásban, a védekezésünket későn tudtuk összekapni, a kapusainknak nem tudtunk segíteni, ez a norvégok napja volt” – magyarázta a francia Chambray Touraine jobbátlövője, aki négy lövésből két gólt dobott pénteken.

Emlékeztetett, hogy voltak olyan szakaszok, amikor némileg visszakapaszkodtak, de aztán a norvégok még inkább rá tudtak kapcsolni és el tudtak húzni.

„Úgy jöttek, hogy nyerni fognak. Mi is úgy álltunk hozzá, de nekik minden bejött. Ezt a meccset a hátunk mögött kell tudnunk. Már a lefújás után mondtam a lányoknak, hogy van ilyen nap. Mivel holnapután már ismét játszunk, arra kell összpontosítanunk, a hibákat elemezni kell, hogy ne történjenek meg még egyszer” – nyilatkozta Planéta.

Tóth Gabriella elmondta, az eredmény miatt csalódott, a csapattársaira viszont büszke, mert végig küzdöttek, de ezúttal jobbak voltak a címvédő norvégok.

„A teljesítményemet nagyon szívesen elcserélném egy győzelemre” – közölte a magyarok legeredményesebb játékosa, aki kilenc kísérletből hatszor volt eredményes.

Hozzátette, a norvégok nagyon jól meg tudták játszani a beállójukat, a kapus Katrine Lundét viszont a magyarok tették naggyá.

„Sajnos tényleg van olyan, hogy Lunde-fóbia. Elég sokszor eltaláltuk, nem figyeltünk oda a befejezésekre. Ha jobban figyelünk, lehet, hogy nem lett volna ilyen kapusteljesítmény az ellenfélnél” – vélekedett.

Tóth rámutatott, hogy a sorozatmérkőzések miatt a győzelemnek is csak egy napig tudtak örülni, és most a vesztes meccset is gyorsan el kell felejteniük.

„A németeket meg kell állítanunk, nagyon remélem, sikerül. Ma is a végsőkig küzdöttünk, a végére el is fáradtunk. Olyan csapat vagyunk, amelyben mindenkinek jól kell játszania, nem elég egy-két kimagasló teljesítmény. Nagyon remélem, hogy összeszedjük magunkat, jobban összpontosítunk, és legyőzzük a németeket” – mondta.

Thorir Hergeirsson norvég szövetségi kapitány úgy fogalmazott, a magyarok fejlődtek a két héttel ezelőtti, oslói edzőmérkőzéshez képest, melyet 25-19-re veszítettek el.

„Jó csapat épül, jól játszottak a hollandok és a spanyolok ellen is, ezért tiszteltük őket. A mieink nagyon jó munkát végeztek, Brattset, Oftedal és Lunde húzták a csapatot, de mindenkinek a hozzáállásával nagyon elégedett vagyok” – szögezte le. (MTI)