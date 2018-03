Mourinhóék lendületben

Sokat szapulták a színtelen, szagtalan Unitedet, de beindulni látszik a gépezet

Az egy dolog, hogy ma este visszavágót játszik a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőben a Manchester United a Sevillával, de ennél fontosabb, hogy egy hét leforgása alatt eldől, merre tart a klub és menedzsere, José Mourinho. A másik mérkőzésen a káprázatos formába lendült AS Roma fogadja a Sahtar Donecket, és próbálja meg ledolgozni a Harkivban összeszedett egygólos hátrányát.

A United nagyhete már húsvét előtt elkezdődött. Szombaton az idény eddigi legjobb teljesítményével 2-1-re legyőzte a Liverpoolt a Premier League örökrangadóján – s ezzel ötpontos előnyt szerzett a vörösök előtt a második helyért folyó versengésben –, ma a Sevillát fogadja, a kinti 0-0-ról indulva, 17-én, szombaton pedig a Brighton látogat az Old Traffordra az FA-kupa negyeddöntőjében. Ennél sűrűbb hetet el sem lehetne képzelni; José Mourinho, a vörös ördögök menedzsere nem is titkolja, mennyire fontos neki ez a periódus.

– Élet vagy halál kérdése ez a hét. Jól kezdtünk, a Liverpool ellen kedvemre való játékot mutatott a csapat, de a Sevilla és a Brighton elleni összecsapás fontosabb lesz. A Liverpool az Liverpool, hatalmas ellenfél, de az a meccs a bajnokságban volt, ahol még lesz lehetőség rontásra is, javításra is. Nyolc forduló van hátra, 24 pont forog még kockán. De a Sevilla és a Brighton ellen, ha hibázunk, kiesünk. Ezért ezt a két összecsapást fontosabbnak tartom – mondta a portugál, akinek manchesteri „országlása” alatt talán most játszott legjobban a csapata.

Mourinho filozofált is egy cseppet: – Rendben, már legyőztük a Chelsea-t, az Arsenalt, a Tottenhamet és a Liverpoolt, s a top hatból csak a Citytől kaptunk ki, de erre senki sem fog emlékezni, ha most kipottyanunk a BL-ből és az FA-kupából. A mai futballban mindennap bizonyítanod kell.

A szakember homlokát csupán amiatt redőzik gondok, hogy Paul Pogba játéka – aki a Liverpool ellen is hiányzott sérülés miatt – még mindig kétséges. Mourinho kollégája, Vincenzo Montella is kénytelen volt otthon hagyni legjobb játékosát, a Manchester Cityt megjárt Jesús Navast – ugyancsak sérülés miatt. A csapat még mindig az ötödik helyen áll a Primera Divisiónban, de a Valenciától otthon elszenvedett 2-0-s vereség után temetheti BL-es álmait. José Castro klubelnök azonban bizakodó, azt nyilatkozta, történelmet írni utaznak Manchesterbe.

– Hatvan év elteltével újból ott akarunk lenni a Bajnokok Ligája negyeddöntőjében, amire eddig csak 1958-ban voltunk képesek, amikor még Bajnokcsapatok Európa-kupájának hívták a sorozatot – jelentette ki.

A Roma önbizalomtól duzzadva várja a Sahtar Doneck csapatát. Az ok: a Napoli elleni 4-2-es és a Torino felett aratott 3-0-s győzelem. A fővárosiak remek formába lendültek Eusebio Di Francesco edző keze alatt, s úgy vélik, az egygólos hátrány nem behozhatatlan. Igaz, a múlt felettébb baljós: a Sahtar legutóbb 2011-ben jutott be a BL negyeddöntőjébe – a Roma összesítésben 6-2-es kiütésével… De van egy nem kevésbé elkeserítő statisztika is, a BL-ben eddig ötször találkozott a két klub, négyszer a Sahtar győzött, s a Roma csak egyszer.

Ezúttal egy sima 1-0 elegendő lenne. Látszólag mi sem egyszerűbb, csakhogy ehhez a bányászoknak is lesz egy-két szavuk.

Bajnokok Ligája, nyolcaddöntő, visszavágók, mindkettő 20.45 óra: Manchester United–Sevilla (tv: M4 Sport, az első meccs: 0-0), AS Roma–Sahtar Doneck (tv: Sport 1, az első meccs: 1-2).