Most sem bírtunk a svájci kamikazéval

A vívásban eddig megrendezett harminc Európa-bajnokság közül kettőn fordult elő, hogy versenyzőink érem nélkül maradtak, de 1983-ban csupán négy és 1994-ben is csak öt szám volt műsoron. Jó ideje már tizenkettő van, és most az újvidéki kontinenstornán tízen már túl vagyunk, s még várjuk első dobogós helyezésünket…

Tegnap férfipárbajtőr-csapatunk a 16 között ­45-29-re verte a svédeket, a negyeddöntőben azonban a svájciak ellen ugyanabba a folyóba lépett, mint tavaly a vb elődöntőjében. Lipcsében Rédli András az utolsó párban 15-11-es vezetésünknél állt fel a pástra a sajátos kamikaze stílusban vívó Heinzer ellen, és az adok-kapokban sokkal többet kapott, mint adott, 37-32-re alulmaradtunk.

Tegnap az első hét asszóból hatban jobbára megint csak méregették egymást a felek, és a végén Rédli most 17-16-os vezetésről kezdhetett Heinzer ellen. Újra zuhogni kezdtek a tusok, és ebből megint mi jöttünk ki rosszul, most 42-34-re kaptunk ki. Így a mieinknek maradt a hadakozás az 5–8. helyért, és végül hetedikek lettek. Női tőrcsapatunk is csak a kötelezőt hozta, a szerbeket 45-20-ra megverte, a negyeddöntőben a németektől 45-41-re kikapott, és hatodik lett.

Az Eb ma a férfikardozók és a női párbajtőrözők csapatversenyével zárul. A Szilágyi, Szatmári, Decsi, Gémesi négyes tavaly bronzérmes volt, Szilágyi kétszeres olimpiai bajnok, Szatmári pedig a regnáló világbajnok, de már semmit sem merünk mondani.