Most is Hosszú Katinka a mi zászlóshajónk

A világranglista alapján az Iron Lady négy szám megnyerésére számíthat Hangcsouban

Ma azonnal belecsapunk a lecsóba a kínai Hangcsouban megkezdődő, 14. rövid pályás úszó-világbajnokságon; a vasárnapig tartó eseményen már a nyitónapon felvonul a 13 fős magyar csapat nehéztüzérsége, hiszen Hosszú Katinka, a legutóbbi, windsori vb hétszeres aranyérmese királyszáma, a 400 méter vegyes mellett 100 méter háton is érdekelt, pillangózó klasszisaink, Kenderesi Tamás és Biczó Bence 200-on méretik meg magukat, és a korábbi rövid pályás világbajnok, Bernek Péter is vízbe ugrik 400 méter gyorson.

Miután nyilvánosságra került a végleges indulói lista, belevághattunk a konkrét esélylatolgatásba, amit egyébként a Swimswam.com meghatározó úszóhonlap is megtett. Az amerikai website ránk nézve hízelgő megállapítása, hogy szerintük Hosszú Katinka 2016, Windsor után Hangcsouban is megcsinálja a lélegzetelállító triplát, azaz behúzza mindhárom női vegyes számot.

De haladjunk sorjában. Az pél­dául tegnap derült ki, hogy a 25 méteres medencében idegenül mozgó kínai ikon, a sokszoros olimpiai és világbajnok – és amúgy már a doppingrostán is nemegyszer fennakadt – Szun Jang nem indul Hangcsouban.

Ettől azonban még bivalyerős a kínai különítmény, élén a 16 éves Vang Csiencse-hával, aki október 4-én 3:53.97 perccel hatalmas világcsúcsot úszott 400 méter gyorson. Ott lesz viszont – az előzetes hírekkel ellentétben – a budapesti vb hőse, az amerikai Caeleb Dressel az amúgy is bombaerős az amerikai csapatban.

A mieink közül Hosszú Katinka négy számban – a három vegyes mellett 200 méter pillangón – vezeti a világranglistát, 200 méter háton harmadik, 100 méter háton ötödik az idei eredmények alapján. A Swimswam.com kissé gunyorosan megjegyzi, hogy Hosszú ezúttal lazára veszi a formát, mert míg Windsorban 11 számban indult, most csak nyolcnak a nevezési listáján található a neve…

A magyar csapat a közeli Sanghajban készült – a Hangcsouban edző Hosszú kivételével –, s tegnap utaztak át a mieink a vb színhelyére. „Az átállásnak sikerülnie kellett, persze ez csak a versenyen derül ki, azonban amikor ilyen korán kijövünk, akkor általában minden rendben szokott lenni. Teljesen nyugodt körülmények között készülhettünk, minden igényt kielégítő volt az utazásunk, szállásunk, étkezésünk. Mindenkitől jó teljesítményt várok – nyilatkozta az MTI-nek Sós Csaba szövetségi kapitány.

– Azt gondolom, a régi Katinkát fogjuk látni. Még ha nem is biztos, hogy mindenben megússza a legjobb idejét, de a világkupafutamokon már közel volt hozzájuk, olyan teljesítményt nyújtott, mint az olimpia előtt. Egyértelmű, hogy ő lesz a zászlóshajónk. Ráadásul most volt is ideje felkészülni erre a versenyre.”

Ami a nyitónapot illeti: hét döntő lesz este, ami nálunk delet jelent, hiszen Hangcsouban hét órával előttünk járnak. Mindjárt el is játszhatják a magyar Himnuszt, hiszen Hosszú Katinka 400 méter vegyesen esélyes – nagy riválisa, a spanyol Mireia Belmonte nem indul –, a másik keddi számában, 100 méter háton csak a középdöntőig jutnak el.

400 méter gyorson a szám 2014-es, dohai világbajnoka, Bernek Péter, továbbá Dudás Dániel úszik, 200 méter női gyorson Kapás Boglárka (bár tegnap még hőemelkedése volt, indulása kérdéses), 200 méter pillangón Milák Kristóf és Cseh László távollétében az olimpiai bronzérmes Kenderesi Tamás és Biczó Bence. Az 50 méter női mellen Sztankovics Anna nem tartozik a favoritok közé, miként Horváth Dávid sem 100 méter mellen, valamint Dudás 200 méter vegyesen.

S hogy ki lehet a mai első nap kuriózuma? Az örök kedvenc, Federica Pellegrini, a szépséges „miranói Vénusz”, aki a 2004-es athéni olimpián robbant be a köztudatba, amikor 16 évesen ezüstérmet szerzett 200 méter gyorson, s most, 14 évvel később, túl a harmincon is állja a sarat. Ő az egyetlen úszó, aki egymást követő hét vb-n – 2005 és 2017 között – mindig érmes volt ugyanabban a számban. Ma is esélyes, mert 1:51,63-as idejénél senki sem úszott jobbat idén a mezőnyben.