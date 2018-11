Monumental(is) derbi a Libertadores-kupáért

Több mint ötvenezer szurkoló volt kíváncsi a Boca Juniors labdarúgócsapatának nyilvános edzésére csütörtök délután a Bombonera stadionban, ez is mutatja, hogy a futball-láz a tetőfokára hág Buenos Airesben, ahol ma rendezik a Libertadores Kupa döntőjének visszavágóját – az ellenfél, a River Plate otthonában, a Monumentalban. A tréning akkora érdeklődést váltott ki, hogy a biztonságiaknak egy idő után le kellett zárniuk a bejáratokat. A visszavágón ugyanakkor nem lehetnek ott a Boca fanatikus szurkolói, 2013 óta ugyanis biztonsági okokból az a szabály Argentínában, hogy vendégdrukkerek nem lehetnek jelen a mérkőzéseken.

Argentínában a Superclásicót úgy is emlegetik, mint a Xeneize és a Millonarios összecsapását. Előbbi a Boca – a nép csapata – beceneve, utóbbi a felső középosztály, a milliomosoké. Ma már elmosódnak a különbségek a két szurkolótábor társadalmi státusa között, de a harmincas években még sokat jelentett ez a differencia.

A két játékoskeretet összehasonlítva a Bocáé tűnik az erősebbnek, hiszen Tévez és Gago a fénykorában szupersztár volt, előbbi – megjárta a két manchesteri mamutklubot, továbbá a Juventust, utóbbi megfordult a Real Madridban, a Romában és a Valenciában. (Tévez egyébként az első meccsen csak csere volt.) A Riverben a legnagyobb név a csapatkapitány Leo Ponzióé, aki szerencsésen felépült a visszavágóra, továbbá Enzo Pérezé.

Az első összecsapás november 11-én 2-2-es döntetlenre végződött, a gólokat Ábila, Benedetto, illetve Pratto és Izquierdoz szerezte, utóbbi öngól volt. Hihetetlenül kiegyenlített volt az összecsapás, a házigazda 13, a vendég 12 lövést küldött kapura, 53:47 volt a labdabirtoklás aránya. A Boca a hetedik, a River a negyedik Libertadores-győzelmére hajt.

A Monumental stadion éppen nyolcvanéves, 1938. május 25-én nyitották meg, és 66 266 nézőt fogad be. Most ennek sokszorosát is befogadná, de értelemszerűen ez képtelenség, ennél fogva a feketepiacon a jegyárak az egekig szöktek, a legjobb helyekért több mint másfél millió forintnak megfelelő pesót is elkérnek.

A találkozó helyi idő szerint 17.00 órakor kezdődik, ami nálunk 22.00 óra, tehát igencsak vállalható időpont.