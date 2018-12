Mögötte mélység, előtte csúcs

Dudás Miklós az eltiltásból visszatérve 2020-ban Tokió meghódítására készül

A visszatérés az egyik legnagyobb kihívás a sportban. Súlyos sérülés, gyermekáldás, ideiglenes elvesztett motiváció után sem könnyű, hát még eltiltás után, amikor az előítéletekkel is meg kell küzdeni. Világklasszisok egész sorát citálhatnánk, akik nem tudtak ezzel megbirkózni. Dudás Miklós megmutatta, hogy nem lehetetlen. A riói olimpia előtt doppingvétségen ért kajakos bekerült a tokiói kvalifikáció szempontjából kulcsfontosságú ötszáz négyesbe, amelynek tagjaként bronzérmet szerzett a 2018-as világbajnokságon. A 27 éves sportoló széles vargabetű után egyenesbe került, s nem csak kajakosként: szep­temberben megkezdte Egerben a főiskolát. A legfőbb célja persze mi más lehetne, mint hogy 2020-ban Tokióban a csúcsra érjen.

– Pályafutása eddigi eredményei közül hányadik helyre tenné az idei világbajnoki bronzérmet?

– Három eredményt emelnék ki. Az idei vb-bronz mellett a londoni olimpián elért hatodik helyet és a 2014-ben az U23-as világbajnokságon kétszáz egyesben szerzett aranyérmet. A szívemhez talán ez utóbbi áll a legközelebb. Hazai közönség, a családom előtt sikerült ugyanis győznöm. Gyerekkorom óta nagypapám a legnagyobb szurkolóm. Ő szintén sportolt, ökölvívóként országos bajnoki címig vitte. Egy-egy külföldön elért sikerem után mindig azt mondogatta: „Nem tudom, megérem-e, hogy egyszer ott legyek, amikor a tiszteletedre játsszák a magyar Himnuszt!” 2014-ben Szegeden jött el ez a nagy pillanat.

– A 2015-ös bakui Európa Játékokon aratott győzelem nem fér be az első háromba?

– Tudom, hogy erős mezőnyben lettem aranyérmes, ám pályafutásom azon időszakához nem fűződnek jó érzések.

– Akkor mit mondhatna a riói olimpiáról? A játékok előtt négy hónappal tiltották el…

– Napra pontosan tudom a dátumot: 2016. április 19.

– Fel tudná idézni, hogyan értesült a doppingesetéről?

– Nehéz lenne elfelejteni, életem legrosszabb napja volt. Győrben edzőtáboroztam, a hétvégére hazautaztam. A barátnőmmel elmentünk bevásárolni, s ezalatt az edzőm, Pál Zoltán többször is keresett telefonon. Szokatlanul pánikszerűen beszélt. Azt mondta, bárhol vagyok, bármit is csinálok, azonnal induljak a MOB székházába, de azt nem közölte, hogy miért. Először nem gondoltam semmi rosszra. A barátnőm kísért el a Csörsz utcába, tanakodtunk, miről is lehet szó. Arra jutottunk, biztos valami korábbi ügy, csinálhattam valami hülyeséget, talán buliban fotóztak le, vagy valami hasonló, s leközölte valamelyik bulvárlap. Mire kiszálltam az autóból, már rendesen pánikoltam. Az idegességem csak fokozódott, ahogy a recepciós üdvözölt. Korábban mindig jókat dumáltunk, akkor viszont szánakozó mosollyal fogadott, s egyből az egyik szobába kísért. Amikor benyitottam, s megláttam Tiszeker Ágnes doktornőt, a Magyar Antidopping Csoport vezetőjét Schmidt Gábor, a kajak-kenu szövetség akkori főtitkára, jelenlegi elnöke és Storcz Botond akkori szövetségi kapitány társaságában, egyből tudtam, hogy mi az ábra. „Pozitív minta?” – kérdeztem, mire azt felelték, sajnos igen. Mindenki normálisan viselkedett, nem estek nekem, én mégis teljesen összeomlottam. Hazafelé együtt sírtunk a barátnőmmel. Akkor nyerte el igazi értelmét az a videó, amit az azt megelőző héten készítettünk. Tulajdonképpen véletlenül, mert nem állítottam le a felvételt, a telefon pedig rögzítette, amiről beszélgettünk. Arról, hogy milyen szép az életünk, azt csinálom, amit szeretek, anyagilag is rendezett az életem, készülök az olimpiára, ahol jó esélyem van az éremszerzésre.

– Megfordult a fejében, hogy végleg leteszi a lapátot?

– Nem, de azért azt sem állítanám, hogy tudatosan készültem a visszatérésre. Az első hetekben különösen magam alatt voltam, csak feküdtem az ágyban, csipszet majszoltam, filmeket néztem, talán az sem túlzás, hogy depresszió kerülgetett. Fel is szaladt rám több kiló, pedig sokáig inkább azzal küzdöttem, hogy beleerősödjek a mezőnybe. A versenysúlyom úgy kilencvennyolc kiló, de mindenképpen egy mázsa alatt, s felmentem száztizenhárom kilóra, nehezen vettem rá magam, hogy cél nélkül komolyabban elkezdjek edzeni.

– Ki vagy mi segített kilábalni ebből az állapotból?

– Először is az, hogy nem hagytak, nem maradtam magamra. Végig mellettem volt a barátnőm, a szü­leim sokszor meglátogattak, s biztattak, s a szövetség sem bélyegzett meg. Kárai Pétert, a jelenlegi alelnököt talán személy szerint is kiemelhetném. Tótka Sándor és Molnár Péter riói negyedik helyezése után küldtem is neki egy kétkedéssel vegyes gratuláló SMS-t. Aztán szeptemberben személyesen is találkoztunk, s biztosított arról, történt, ami történt, ha úgy gondolom, segít visszatérni. Az is sokat jelentett, amikor kiderült, hogy 2018-ban már ismét versenyezhetek, mert úgymond csak két év tíz hónapra tiltottak el. Ennek ellenére nehezen ment a visszatérés. Hivatalosan nem készülhettem egyesületi keretek mellett, másokkal együtt, s 2017 tavaszán még különben sem tudtam rávenni magam a rendes munkára azért, hogy majd 2018-ban ismét indulhatok a válogatón. 2017 szeptemberében egyébként éppen Kárai Péterrel kezdtem el edzeni. Még az ősszel Nádas Bencével vívtunk egy külön meccset háromszáz méteren, az is erőt adott, hogy csak egy hajóval kaptam ki tőle. Minden tekintetben igyekeztem más utat járni, a szövetség támogatásával beiratkoztam egy OKJ-s kajakedzőképzésre, sőt most szeptemberben megkezdtem Egerben a főiskolát sport- és rekreációszervezés szakon.

– Mikor és hogyan csatlakozott Hüvös Viktor csapatához?

– 2018 februárjában, Péter ebben is sokat segített.

– S hogyan fogadták a többiek mint korábbi vetélytársat, megbukott kajakost?

– Normálisan, nem hánytorgatták fel a múltat.

– Tótka Sándor sem, aki 2015-ben rövid időn át önnel készült, de aztán gyorsan különváltak az útjaik?

– Féltettem a helyem, attól tartottam, Sanyi érkezésével megszűnik a kivételezett helyzetem az egyesületemnél. De korrektül váltunk el.

– Mennyiben más jellegű az a munka, amit most, Hüvös Viktor irányításával végez, mint ahogy korábban edzett?

– Korábban én is követtem a kajakos hagyományokat: húzó- és tológyakorlatok orrvérzésig, szinte minden edzésen kifulladásig. A vízen ugyanígy, belehalni minden résztávba. Kicsinél (Hüvös Viktor beceneve – a szerk.) másképp csináljuk. Sokkal több az aerob, alacsonyabb pulzusszámú munka. Eleinte ez nekem nagyon furcsa volt. Emlékszem, az első közös edzésünk hegyi futás volt. Meg akartam mutatni, mennyire elszánt vagyok, az elejétől kezdve kemény tempót diktáltam, s úgy öt-tíz perc után elégedetten néztem körül, én vagyok az első, s még a nyomomban sincs senki. Kicsi aztán utolért, s mondta, nyugi, nem hajt a tatár. Elmagyarázta, mit miért csinálunk, megmutatta, hogy például Sanyinak alacsonyabb a tejsavszintje, erre nekem is ügyelnem kell. Az erősítést is másképp végezzük, a nagy súlyokkal lassan dolgozunk, nem dobáljuk, ahogy korábban megszoktam. Sok egyensúlyi és stabilizációs gyakorlatot végzünk, nem is sérült meg senki a csoportból. A vízen sem csapjuk szét magunkat minden alkalommal, több hosszú, tíz-tizenöt kilométeres evezésünk van. Minden edzésünket értékelik az Argustress teljesítménydiagnosztika segítségével, s az étkezésünket is szakember felügyeli. Én például korábban tömtem magamba a kreatint, most viszont egyáltalán nem.

– Erre az évre az ötszáz négyes vált kulcsfontosságú számmá mint az olimpiai kvalifikáció szempontjából meghatározó egység. Érthe­tően szinte mindenki ebbe a hajóba akart bekerülni. Önnek kedvezett a váltás, vagy inkább megnehezítette a visszatérését?

– Nehéz lenne eldönteni. Utánpótláskorúként szerettem az ötszáz métert, 2009-ben ifi-vb-t is nyertem ötszáz egyesben. Ki tudja, talán az lett volna az igazi távom. De megváltoztatták az olimpiai programot, férfikajakban már Londonban sem volt ötszáz, csak kétszáz- és ezerméteres táv. Választanom kellett. Az ezer nekem szerintem már hosszú, s annál a sprintet mindenképpen jobban is szeretem. Ezért mozdultam a kétszáz felé. Az ötszáz négyesben szinte sprinttempóban kell pörögni, nekem ez kedvez, miként az is, hogy négyszáz egyesben írták ki a válogatót.

– Tótka Sándor, Molnár Péter, Kuli István, Nádas Bence, Birkás Balázs, Szendy Márk és ön, tehát heten vannak együtt egy csoportban, de a négyesbe csak négyen kerülhetnek be. Nem élezte ki ez a helyzet a rivalizálást?

– Természetesen rivalizálunk, de ahogy mondják, csak egészségesen. Mindig jó hangulatúak az edzések, nem alakultak klikkek. Fölösleges is lett volna így tenni, mert nem négyeseknek írták ki a válogatót, mindenki tisztában volt vele, egyesben kell jó teljesítményt nyújtani.

– Az olimpiai programból az következik, hogy aki bekerül a négyesbe, annak szinte biztosan jut még egy szám. Annál is inkább, mert egyesben és kettesben nemzetenként majd két egység indulhat Tokióban. Szédítő…?

– Nagy a nyomás rajtam is. De jó versenyzőtípus vagyok, egyenesbe kerültem anyagilag, szakmailag, és úgy érzem, erkölcsileg is.

– Tehát úgy érzi, visszafogadták?

– A túlnyomó többség szerintem igen. A világbajnokságon a sportág egyik aktív legendája, az olimpiai bajnok Ronald Rauhe ugyan nem fogott velem kezet, de igyekszem ebből is erőt meríteni. Rend, nyugalom van körülöttem, csak rajtam múlik, hogy élek-e a lehetőséggel. Tudom, nem csupán azon múlik a boldogságom, hogy olimpiai bajnok leszek-e, mégis ez a célom, mindent elkövetek ennek érdekében, hogy később véletlenül se tehessek szemrehányást magamnak.