Mire képes a francia Alpok…!

Novak Djokovics újra a csúcson, Wimbledon után a US Opent is megnyerte

Beérte a példaképét, már neki is 14 Grand Slam-győzelme van, mint Pete Samprasnak. Novak Djokovics három szettben legyőzte Juan Martin del Potrót a US Open döntőjében, ezzel fellépett a világranglista harmadik helyére. A 31 éves szerb teniszező a Roland Garros óta 28 mérkőzéséből 26-ot megnyert, ha így folytatja, még az idén letaszíthatja a trónról Rafa Nadalt. Djokovics elárulta a titkot: minden a Mont Sainte-Victoire meghódításával kezdődött.

„Ha februárban, amikor megműtöttek, azt mondják nekem, hogy idén én nyerek Wimbledonban, Cincinnatiban és a US Openen, nehezen tudtam volna elhinni” – mondta Novak Djokovics miután magyar idő szerint vasárnap éjjel 6:3, 7:6 (7-4), 6:3-re legyőzte a harmadik helyen kiemelt argentin Juan Martin del Potrót a US Open döntőjében. A szerb játékos ihletett formában teniszezett, csak Fucsovics Márton és az amerikai Tennys Sandgren tudott ellene szettet nyerni New Yorkban.

A 31 éves Djokovics harmadszor dia­dalmaskodott Flushing Meadowsban, ahol begyűjtötte pályafutása 14. Grand Slam-trófeáját, ezzel beérte az örökrangsorban Pete Samprast, összességé­ben pedig már 71 tornagyőzelemnél tart. A szerb az amerikait „a tenisz egyik legnagyobb legendájának”, gyerekkori bálványának nevezte. „Óriási dolog, hogy ugyanannyi GS-tornát nyertem, mint ő” – mondta.

Djokovics elárulta: egy évvel ezelőtt nagy hatással volt rá egy alpesi kirándulás, amikor feleségével megmászták a Paul Cézanne festőnek is ihletet jelentő Mont Sainte-Victoire-t a francia Alpokban. „Három óra alatt értünk fel a csúcsra. Leültünk, és más nézőpontból tekintettünk a világra. Új motivációt és inspirációt lélegeztünk be. A teniszre gondoltam, valamint azokra az érzésekre, amelyeket a tenisz vált ki belőlem” – fogalmazott a játékos, majd kiemelte, hogy új lendületet kapott a sporthoz.

„Azóta a tenisz teljesen mást jelent nekem, de sokat tanultam magamról is. Sokkal türelmesebb lettem, ami soha nem volt az erősségem. Az élet megmutatta, hogy időre van szükség a dolgok felépítéséhez. Így kerülhet minden a helyére, és így kerülhetsz a helyedre te is” – nyilatkozta Djokovics, majd tréfásan megjegyezte: úgy hiszi, hamarosan újabb kirándulás vár rájuk.