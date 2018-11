Milák-varázs ötven percben

A tárnoki fenomén maga sincs tisztában a saját határaival

Kevesen lennének képesek arra, amit Milák Kristóf bemutatott szombat délután a százhalombattai uszodában. A Honvéd 18 éves zsenije ötven perc leforgása alatt előbb megnyerte az 50 méter hátat 23,49 másodperces új országos csúccsal, átadva a múltnak Bohus Richárd kétnapos, váltóban úszott rekordját (a világ idei 7. legjobb ideje), majd behúzta a 100 méter pillangót (50,38 mp, a világ idei negyedik legjobbja), végül a 200 méter gyors, Buenos Aires-i olimpiai aranyérmes száma (1:44,62 perc) megnyerésével tette fel a koronát pazar szereplésére a rövid pályás országos bajnokságon.

A tárnoki fenomén hét egyéni számban indult, ebből ötöt megnyert, kettőben második lett, és kiérdemelte azt, hogy késő este, a Hall of Fame-beiktatáson mindenki vele fényképezkedjen. (Gyenge Vali, Sós Csaba, id. Knézy Jenő tévériporter, Risztov Éva és Pásztory Dóra, az első paraúszó került be a Hírességek Csarnokába.)

„Érdekes, most nem is nagyon savasodtam be, azt nem mondom, hogy könnyű volt a triplázás kevesebb mint egy óra alatt, de élveztem, és most, hogy kérdezi, talán még a 800 méter gyorsot is bevállaltam volna, annyira belejöttem” – mondta lapunknak az álmatag tekintetű 18 éves srác, akiről folyton az az ember érzése, mintha egy másik dimenzióban lebegne. Ez alighanem igaz is, hiszen azokban a régiókban, ahol ő úszik, nagyon kevesen vannak…

„Még engem is meglepett Kristóf, azt tudtam, hogy rendkívüli figura, de hogy ötven perc alatt megcsinálja ezt a triplát, azt csak titkon reméltem” – ismerte be az edző, Selmeci Attila, aki előtt nem akármilyen másfél év áll, hiszen egyesek akár négy aranyérmet (100 és 200 méter pillangó, 100 méter hát, 200 méter gyors) sem tartanak elképzelhetetlennek Miláktól a tokiói olimpián.

A szombati nap másik hőse Nizzában Gyurta Gergely volt, aki saját országos csúcsát javította meg 800 méter gyorson a világ idei második legjobb idejével!

A decemberi vb-re utazó csapatot szerdán jelöli ki Sós Csaba szövetségi kapitány.