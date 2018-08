Milák-szám Glasgow-ban!

Szombaton és vasárnap már beindult a magyar éremtermés az úszó Eb-n

Bár az az első három versenynap után már látnivaló itt, a glas­gow-i úszó Európa-bajnokságon, hogy a két évvel ezelőtti londoni tíz magyar arany az egyszeri és megismételhetetlen bravúrok kategóriája, azért ne keseredjünk el; szombaton a 16 éves Késely Ajna remek ifjúsági Európa-csúccsal ezüstérmet szerzett 800 méter gyorson, vasárnap pedig Milák Kristóf és Kenderesi Tamás révén behúztuk a 200 méter pillangó első két helyét, és ha nemzetenként többen is döntősök lehetnének, akkor a bronz is a miénk lett volna Biczónak vagy Csehnek köszönhetően.

Petrov Árpád élőben és telefonban is összetéveszthető hat perccel fiatalabb ikeröccsével, Petrov Ivánnal; ami a lényegi különbség kettejük között, hogy előbbi néhány napja Hosszú Katinka edzője, utóbbi pedig „csak” ifjúsági válogatottunk és a Győri Úszó SE főnöke. Árpád kérdésemre elárulta: már tavaly decemberben megkezdődtek a tapogatózó tárgyalások közte és a háromszoros olimpiai bajnoknő között. „Nem haboztam egy pillanatig sem, szerintem nincs épeszű edző, aki visszautasítaná a világ legjobb úszónője felkérését” – mondta csillogó szemekkel a 35 éves, mosta­náig Svájcban élő szakember.

Ezek után szemtanúi lehettünk Katinka tavaly december, a koppenhágai rövid pályás Eb óta első „éles” úszásának, a 4×200 méteres mix gyorsváltó harmadik embereként. 1:57,31 percet teljesített, ezzel a harmadik helyen tartotta stafétánkat, nem mozgott rosszul, bár messze van három éve úszott 1:55,41-es országos csúcsától. Végül negyedik lett a váltó, ahogy az első ember, Milák Kristóf elmondta, nem érezte a tempót, sok maradt benne, önmagát hibáztatta az érem elmaradásáért. Hosszú amúgy a döntő után – egyedüliként a magyar kvartettből – nem jött oda hozzánk, újságírókhoz, csak a tévének mondott pár szót.

800 méter női gyorson Kapás Boglárka címvédőként indult, de ez nem az ő estéje volt, hanem Késely Ajnáé.

A nem egészen 17 éves csöppség fantasztikus egyéni és ifjúsági Európa-csúccsal (8:21,91 perc) második lett az olasz Quadarella mögött! „Nagyon bíztam az éremben, jólesik, hogy még Gyurta Danitól is kaptam biztató SMS-t. Ennyire még életemben nem izgultam, mert tudtam, hogy van esélyem. Gyuri bá (Turi György edző – a szerk.) 8:23-at írt a papírra, örülök, hogy ezt is felül tudtam múlni. Már a bemelegítésnél éreztem, hogy ez menni fog. És ment is! A végén, amikor már nagyon fájt, arra gondoltam, mennyien szurkolnak nekem, és ez erőt adott” – lelkendezett Késely.

Adam Peaty 100 méter mellen elért világcsúcsánál egy tizedet tévedett az időmérő, így egyelőre kétséges az 57.00 mp-es idő hitelesítése.Vasárnap Németh Nándor az éremért ugrott vízbe 100 méter gyorson, és a 18 éves egri srác féltávnál ott is tempózott a harmadik helyen. A hajrában azonban öten is megelőzték, és hatodik lett, legjobbjától 24 századdal elmaradva, győzött az olasz Miressi. „Most jól sikerült a bemelegítés és az első ötven is, sajnos a végére egy kicsit szétestem. Csalódott vagyok, ugyanakkor felnézek a táblára, és látom, hogy hatodik vagyok Európában a klasszikus számban, azért ez nem olyan rossz” – nyilatkozta Plagányi Zsolt tanítványa.

Kapás Boglárka a 3., Szilágyi Liliá­na az 5. helyen bejutott a 200 m pillangó mai döntőjébe, majd jött a fénypont, a 200 m férfi pillangó döntője, Milákkal (a 4-esen) és Kenderesivel (az 5-ösön). Milák Kristóf szokásához híven bekezdett, de nagyon, még 150-nél is 1,38 másodperccel az Európa-csúcs részidején belül volt, de a végére lelassult, és „csak” másfél testhossz előnnyel győzött Kenderesi Tamás előtt. Ideje 9 századdal marad el a kontinensrekordtól. „Jól ment, nagyjából erre számítottam, végre van egy ezüstöm is” – összegzett Kenderesi. „Rámentem az Európa-csúcsra, de pont ezért szúrtam el, mert túl gyorsan kezdtem. A vége már csípett. Sajnálom, hogy nem sikerült, persze a kettős győzelem nagyszerű.

A 200 pillangó előtt mindig izgulok, mert ez a főszámom. 50-en döntőbe akarok kerülni, 100-on bármi lehet, majd meglátjuk” – mondta Milák.

Nekünk jó előérzeteink vannak.

Úszó Eb, győztesek, szombat, női 800 m gyors: 1. Simona Quadarella (olasz) 8:16,35 perc, 2. Késely Ajna 8:21,91, …5. Kapás Boglárka 8:26,32; férfi 100 m mell: 1. Adam Peaty (brit) 57.00 mp (?) – új világcsúcs; női 100 m pillangó: 1. Sarah Sjöström (svéd) 56.13 mp; férfi 50 m hát: 1. Kliment Kolesznyikov (orosz) 24.00 mp – új világcsúcs; női 50 m gyors: 1. Sarah Sjöström (svéd) 23.74 mp; 4×200 m mix gyorsváltó: 1. Németország 7:28.43 perc, …4. Magyarország (Milák Kristóf, Németh Nándor, Hosszú Katinka, Jakabos Zsuzsanna) 7:31,19; vasárnap, férfi 1500 m gyors: 1. Florian Wellbrock (német) 14:36,15 perc; férfi 100 m gyors: 1. Alessandro Miressi (olasz) 48,01 mp, …6. Németh Nándor 48,55; női 100 m mell: 1. Julija Jefimova (orosz) 1:05,53; női 50 m hát: 1. Georgia Davies (brit) 27,23 mp; férfi 200 m pillangó: 1. Milák Kristóf 1:52,79 perc, 2. Kenderesi Tamás 1:54,36; férfi 4×200 m gyorsváltó: 1. Nagy-Britannia 7:05,32 perc.