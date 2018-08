Milák randija a világcsúccsal

A londoni tíz arany nem realitás, de jó szereplést várunk úszóinktól a glasgow-i Eb-n

Bár Hosszú Katinka nem volt jelen a magyar úszóválogatott tegnapi sajtóértekezletén – ahonnan a küldöttség egyből a repülőtérre utazott –, a háromszoros olimpiai és hétszeres világbajnok is indul a pénteken kezdődő glasgow-i Európa-bajnokságon. Sok év elteltével azonban nem ő a magyar csapat legfőbb favoritja, hanem Milák Kristóf (képünkön), a 19 éves pillangózózseni.

A glasgow-i Eb-n részt vevő magyar csapat – 9 nő és 14 férfi, plusz a három váltótag – egyenesen a repülőtérre utazott arról a tegnapi sajtóértekezletről, amelyet a Margitszigeten tartott Wladár Sándor elnök, Sós Csaba szövetségi kapitány és két ifjú, felnőtt Eb-arannyal még nem rendelkező klasszis, Milák Kristóf és Németh Nándor.

„Magasak az elvárások, de már hozzászoktunk, hogy megfeleljünk ezeknek – kezdte Wladár, maga is a moszkvai olimpia hátúszóbajnoka. – 2012-ben és 2016-ban az éremtáblázat tetején végeztünk, 2014-ben a harmadik helyen, a múlt kötelez. Egy alig tízmil­liós kis ország ötezer igazolt úszóval – ezt látva Magyarország úszásban a csodák földje. Azt nem tudom garantálni, hogy Glasgow-ban is mi leszünk a legjobbak, de a lehető legjobb szerepléshez biztosítottuk a feltételeket. Most óriási csapattal utazunk, és nem ajándék az indulás, ezek az úszók megharcoltak a helyekért. Most először a 11 tagú sportolói bizottság szólt bele az Eb-csapat kialakításába. Vannak a kiutazók között aranyesélyesek és olyanok is, akik tanulni mennek ki. Cseh László elpusztíthatatlan, mindig megújul, Milák Kristóf, Kenderesi Tamás, Kapás Boglárka, Késely Ajna, Hosszú Katinka egyaránt klasszisok.”

A mérce tehát London, 2016, minden idők legsikeresebb magyar Eb-je, ahol tíz aranyérmet szereztek legjobbjaink.

„Én azért szeretnék realista lenni – kezdte Sós Csaba –, most nem a tíz arany elérése a cél, félúton vagyunk Tokió felé. Visszafogottan annyit mondok: nyerjünk egynél több aranyérmet. Az idősebbek mennek kifelé, de tartják állásaikat, a fiatalok egyre ütősebbek. Mi van Hosszú Katinkával? Engem a többi 26 úszónk ugyanúgy érdekel. Vele szemben nincs semmiféle elvárás, neki az olimpia a fő cél. Ugyanakkor annyit elmondhatok, hogy bár Katinka nyilván nincs csúcsformában, de brutálisan jó versenyző, nem véletlenül kapta az Iron Lady nevet. Ha ő beugrik a medencébe, berezelnek tőle az ellenfelek. S amíg le nem győzték, a nimbusza töretlen. Milákról annyit, hogy továbbra is tartom: benne van a világcsúcs, a kérdés csak a mikor. Ez egy Európa-bajnokság, itt nyernie kell, és a 100 és a 200 méter pillangót meg is fogja nyerni. Cseh Lászlót emberileg és mint sportolót is a lehető legmagasabb polcra helyezem. Tudom, remek formában van, az ő esetében az a gond, hogy 36 órán belül háromszor kell leúsznia a számát. És a négy remek magyar – Milák, Kenderesi, Biczó, s ő maga – közül be kell kerülni a döntőbe. Ott már könnyebb lesz neki.”

Milák Kristóf arról beszélt, hogy az ifjúsági Eb-n messze nem volt csúcsformában az érettségire történő felkészülés miatt. „Most testben, lélekben teljesen ott vagyok, szeretném magamból kihozni a legtöbbet, a legjobb eredményeimet megjavítani. Majd meglátjuk, szeretnék jól úszni.”

Hosszú Katinka csütörtökön utazik új edzőjével, Petrov Árpáddal, ezt a döntést ő hozta, és a szövetség ezt tiszteletben is tartotta. A háromszoros olimpiai bajnoknő nem úszik az Eb első napjaiban, ezért nem probléma a későbbi utazása.