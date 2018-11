Mester-Művek: portrék nevelőedzőkről

A Mester-Művek címet viseli az a válogatáskötet, amely negyven olyan edzőt mutat be, akik pályafutásuk során példaértékű utánpótlás-nevelő munkát végeztek. A tegnapi sajtóbemutatón ­Bruckner Gábor, a kötet egyik szerkesztője, az Utánpótlássport.hu portál főszerkesztője személyesen is köszönetet mondott a könyv szereplőinek, akik közül többen is megjelentek az eseményen. A könyv a MediaBook Kiadó gondozásában, az Emberi Erőforrások Miniszté­riuma sportállamtitkárságának támogatásával, a Magyar Edzők Társasága együttműködésével jött létre, az írások a Nemzeti Sport junior mellékletében jelentek meg korábban.

„A könyvet olvasva édesapám, Sárfalvi Béla jutott eszembe, aki a nevelőedzőm is volt egyben – mondta Sárfalvi Péter helyettes államtitkár, korábbi világbajnok öttusázó. – A sport megszerettetése mellett útravalót kaptunk tőle az életre, mint ahogy a kötetben szereplő edzőktől a saját ­tanítványaik.”

Kemény Dénes, a Magyar Edzők Társasága mesteredzői kollégiumának elnöke, a vízilabda-válogatott korábbi szövetségi kapitánya így fogalmazott a megjelentekhez fordulva: „Attól vagytok különlegesek, hogy nagyszerű embereket neveltek, akikből lehet, hogy nem lesz világszínvonalú versenyző, de sportolnak, és ez a legfontosabb.”

Ballai Attila, a Mediaworks Hungary Zrt. sportüzletág-igazgatója arról beszélt, ezekben az írásokban benne van a magyar sport jövője és reménye. Kiemelte, az utánpótlásedzők számára a nevelés nem eszköz valaminek az eléréséhez, hanem maga a cél, és számukra az a csúcs, hogy gyerekekkel foglalkozhatnak.

A kiadvány nem kerül üzletekbe, a Magyar Edzők Társaságánál lehet megrendelni.