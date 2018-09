Megvan neki az idei első dupla

Nikolics Nemanja tizennégy találattal immár az ötödik az MLS góllövőlistáján

A Chicago Fire 2018-as idénye valószínűleg már menthetetlen, Nikolics Nemanja, a csapat magyar csatára ennek dacára jó úton jár, hogy tavalyi gólkirályi címe után 2018-ban is klubja és az észak-amerikai profi labdarúgóliga (MLS) egyik legjobb támadója legyen. A zentai születésű játékos vasárnap két góllal járult hozzá az Orlando City elleni 4-0-s győzelemhez; idén először duplázott.

Az alapszakaszban tavaly harmadik Chicago ezzel együtt is csak a tizedik helyen áll a tizenegy csapatot felvonultató keleti konferenciában, 12 ponttal lemaradva a még éppen rájátszást érő hatodik helyezéstől. Nikolics a saját versenyében viszont jól áll, neki is nehezen indult az évad, de aztán beindult, immár 14 találatnál jár, s az ötödik a góllövőlistán.

Ugyanebben a csoportban Stieber Zoltán a 81. percben lépett pályára a DC United együttesében, amely házigazdaként 3-3-as döntetlent játszott a New York Red Bulls csapatával. A DC United 28 forduló után a hetedik, négy pont választja el a hatodik Montreal Impacttől.

Nyugaton magyar szemszögből sokkal jobb a helyzet: Sallói Dániel és Németh Krisztián klubja, a Sporting Kansas listavezető. A 22 éves Sallói erre az évre húzóemberré lépett elő, többnyire kezdő és már 7 gólos. A hét végén ugyan kimaradt, de ebben az is közrejátszhatott, hogy tagja volt a magyar válogatott keretének. Németh Krisztián – az idényben másodszor – kezdett a San Jose Earthquakes elleni 5-1-es vendégjáték alkalmával, s hatodik meccsén végre megszerezte az első gólját.

A futballelitben érdekelt légiósainkról már írtunk. Érdekes adalék a Leip­zig Hannover feletti 3-2-es sikeréhez, hogy a Kicker szaklap osztályzatai alapján Gulácsi Péter többedmagával csapata legjobbja volt. Szalai Ádámnak (Hoffenheim) nem volt jó napja, de szemben Sallai Rolanddal (Freiburg), legalább játszott. Nem kapott lehetőséget a Serie A-ban Nagy Ádám (Bologna) sem.

Lengyelországban Nagy Dominik szép gólt szerzett, úgy tűnik, kezdi magát visszajátszani a varsói Legiába. Miként Guzmics is a kínai Jenpienbe, és idővel a válogatottba is visszatérhet. Kádár Tamás helye a Dinamo Kijevben is biztos, Lang Ádámnak viszont rossz napja volt a kolozsvári CFR-ben, az ő hibájából egyenlített a Steaua.