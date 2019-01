Megtréfálta a szokás rögződött hatalma

Serena Williams kiverte a világelső Halepet · Babos Tímea párosban már a nyolc között

Serena Williams ismét megmutatta, ki az úrnő a háznál. A 37 éves amerikai klasszis csupán 16. kiemeltként kezdte meg az ausztrál nyílt teniszbajnokságot, ám tegnap három játszmában kiverte a világelső román Simona Halepet, így két év után akár ismét Grand Slam-tornát nyerhet; Melbourne-ben a nyolcadikat, összességében pedig a huszonnegyediket.

Serena szoros csatában, három játszmában győzött, a legérdekesebb jelenetre mégis még a mérkőzés előtt került sor. A műsorközlő – aki ugyancsak jó név a szakmában: John McEnroe – fennhangon kezdte a felek bemutatását: „A világelső…” Mire az amerikai teniszező – hiszen a hosszú évek alatt megszokhatta, hogy ez a megszólítás neki dukál – kilépett a játékoskijárón. Csak akkor eszmélt, amikor McEnroe így folytatta: „… Simona Halep Romániából.” Serena anélkül, hogy integetett vagy mosolygott volna a baki hallatán, leszegett tekintettel, szó nélkül visszafordult, előreengedve ellenfelét. Miután a közönség megtapsolta a román játékost, McEnroe így folytatta: „Ez mindent elmond Serenáról, amit tudni kell róla.”

Majdnem. Mert az igazat megvallva nemcsak udvariasnak és szerénynek, hanem hisztisnek is láttuk hosszú pályafutása során. Ám az kétségbevonhatatlan, hogy a küzdőszelleme mindig töretlen. Az volt tegnap Halep ellen is. Az első szettben 6:1-re lesöpörte a román játékost, aztán kicsit kiengedett, Halep egyenlített (6:4), s azt gondolhattuk, a döntő játszmát is jobban bírja. Nem így történt. Újabb ­6:4-es szett, csak éppen az amerikai javára. Egy vereség mellett kilencedszerre győzte le Halepet; aligha van a tenisz történetében még egy olyan világelső, akinek egy másik teniszezővel szemben ilyen borzalmas lenne a mérlege.

Serena Williams legutóbb, két éve éppen Melbourne-ben nyert Grand Slam-tornát; mostantól arra fogadnánk, meglesz a 24. sikere. A trónkövetelőknek még várniuk kell.

A férfiaknál kisebb meglepetésre kiesett a negyedik kiemelt német Zverev, aki ezek szerint továbbra sem érett arra, hogy GS-viadalon is bizonyítson. A világelső Novak Djokovics ugyan csak négy játszmában, de továbbjutott az orosz Medvegyev ellen.

Babos Tímea női párosban már a legjobb nyolc között tart, persze a francia Kristina Mladenoviccsal címvédőként ez még, mondhatjuk, csak a kötelező. Babosék a Flipkens, Larsson belga, svéd duót 6:1, 6:4-gyel búcsúztatták.

„Mindenre találtunk megoldást. Nagyon jól kommunikálunk Kikivel, szerintem folyamatosan javul a játékunk” – nyilatkozta ugyancsak menetrendszerűen a honlapján Babos. – „Mindig meg tudjuk oldani a nehezebb helyzeteket, úgy érzem, léptünk egy szintet a tavalyi US Open óta.” A címvédő kettősre a negyeddöntőben a 9. helyen kiemelt amerikai Raquel Atawo és szlovén Katarina Srebotnik duója vár.

Női páros, nyolcaddöntő: Babos, Mladenovic (magyar, francia, 2.)– Flipkens, Larsson (belga, svéd, 13.) 6:1, 6:4.

Férfi egyes, nyolcaddöntő: Djokovics (szerb, 1.)–Medvegyev (orosz, 15.) 6:4, 6:7 (5-7), 6:2, 6:3, Nisikori (japán, 8.)–Carreno Busta (spanyol, 23.) 6:7 (8-10), 4:6, 7:6 (7-4), 6:4, 7:6 (10-8) – döntő rövidítés, Pouille (francia, 28.)–Coric (horvát, 11.) 6:7 (4-7), 6:4, 7:5, 7:6 (7-2), Raonic (kanadai, 16.)–A. Zverev (német, 4.) 6:1, 6:1, 7:6 (7-5). A negyeddöntő párosítása: Djokovics–Nisikori, Raonic–Pouille, Cicipasz (görög, 14.)–Bautista Agut (spanyol, 22.), Nadal (spanyol, 2.)–Tiafoe (amerikai)

Női egyes, nyolcaddöntő: S. Williams (amerikai, 16.)–Halep (román, 1.) 6:1, 4:6, 6:4, Oszaka (japán, 4.)–Sevastova (lett, 13.) 4:6, 6:3, 6:4, Szvitolina (ukrán, 6.)–Keys (amerikai, 17.) 6:2, 1:6, 6:1, Ka. Pliskova (cseh, 7.)–Muguruza (spanyol, 18.) 6:3, 6:1. A negyeddöntő párosítása: S. Williams–Ka. Pliskova, Oszaka–Szvitolina, Kvitova (cseh, 8.)–Barty (ausztrál, 15.), Pavljucsenkova (orosz)–Collins (amerikai).