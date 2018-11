Megtorpant a Barcelona

Kikapott a Zvezda vendégeként a Liverpool és az Atléticótól a Dortmund

Az Atlético visszavágott a Dortmundnak a két héttel ezelőtti vereségért, a Barcelona sem tudott nyerni az Internazionale vendégeként, így a 4. forduló után nincs még továbbjutó a labdarúgó Bajnokok Ligájában. A Liverpool váratlan vereséget szenvedett Belgrádban, nyílt a helyzet a C csoportban. A Real Madrid és a Manchester United ma ennél is kínos helyzetbe kerülhet.

A Liverpool értéke durván a hússzorosa a Zvezdáénak, amit két hete 4-0-s győzelemmel igazolt, ám Belgrádban soha senki nem mehet biztosra. Ezt tapasztalta meg kedden Jürgen Klopp csapata is. A hazaiak Milan Pavkov két góljával (22. és 29.) gyorsan vezetést szereztek, s a Liverpool nem okolhatta a balszerencsét a vereségért.

A Napoli–PSG 1-1-re végződött, a C csoportban így nagyon szoros az állás. A Barcelona mégis Lionel Messi nélkül állt ki az Internazionale vendégeként; ennél is sokkolóbb volt, hogy rikító rózsaszín mezben. Két kései góllal 1-1-re végződött a tegnapi rangadó.

Az A csoportban a Monacót még a Liverpoolnál is nagyobb csapás érte, hazai pályán 4-0-ra kikapott az FC Bruges-től. A csapat élére nem egészen egy hónapja kinevezett Thierry Henry megtapasztalhatta, hogy nem könnyű az edzők kenyere.

A mai meccsekre áttérve, az E csoportban a papírforma az Ajax és a Bayern München győzelmét ígéri, ami már-már a továbbjutásukat is jelentené.

Az F csoportban a Manchester City alighanem legyőzi hazai pályán az ukrán Sahtar Donyecket, és ha a Lyon is nyer otthon a Hoffenheim ellen, akkor az angolok már ünnepelhetnek is, de a franciák is fél lábbal a tizenhat között érezhetik magukat.

A Citynek kedden váratlanul Griezmann dobott bókot, az Atlético Madrid francia világbajnoka kijelentette: Pep Guar­diola csapata a BL favoritja. Szalai Ádámék (Hoffenheim) reálisan nézve már csak a harmadik helyért vannak versenyben. A Statszone nevű szaklap szerint a múlt héten rosszullét miatt lecserélt, a hét végi bajnokira nem is nevezett magyar játékos ott lesz a kezdő tizenegyben.

A G csoportban a jelenleg az élen álló AS Roma Moszkvában játszik, s a CSZKA egy győzelemmel meg is előzné az olaszokat. A nehéz napokat élő Real Madridban Plzen vendégszerepel, s abban bízhat, hogy új edzője, Santia­go Solari irányításával a Real Madrid mindkét meccsét megnyerte, s hat gólt szerzett.

Solari hivatalosan még csak ideiglenes megbízását tölti, sajtóhírek szerint Florentino Pérez madridi klubelnök a kulisszák mögött több neves szakemberrel áll tárgyalásban, de ezek eddig nem vezettek eredményre. Persze, ha Solari folytatja a győzelmi sorozatát, akkor tálcán kínálja magát a megoldás.

A Manchester United két hete az Old Traffordon szenvedett vereséget a Juventustól, és most Torinóban kellene kiköszörülnie a csorbát. Ha megint kikap, a Valencia pedig otthon legyőzi a svájci Young Boyst, Jose Mou­rinho együttese csak a harmadik helyről folytathatja a csoportkört.