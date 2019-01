Megint belecsapnak a lecsóba

Liu Shaoang és Liu Shaolin Sándor is ráhajt az összetett Európa-bajnoki címre

Soha nem volt még példa arra, hogy rögtön az esztendő második hétvégéjén magyar olimpiai bajnokok Eb-érmekért szálljanak harcba, de a tavalyi, phjongcshangi történések után most ez a helyzet a rövid pályás gyorskorcsolyázók kontinenstornáján a hollandiai Dordrechtben.

„Elmúlt a karácsony, elmúlt az újév, megint belecsapunk a lecsóba. Ez az év első versenye, az egyik legfontosabb, és igyekszünk ott folytatni, ahol abbahagytuk” – fogalmazott Bánhidi Ákos, válogatottunk edzője és menedzsere még az elutazás előtt. Nos, ha így lesz, akkor abból megint nagyon szép eredmények sülhetnek ki, mert szó nincs arról, hogy a téli olimpiák első magyar aranyérmét megszerző versenyzőink, a phjong­cshangi váltó tagjai csak a leveleket számlálgatnák a babérkoszorújukon.

Azt nem is tagadják, hogy gyötrelmes volt az újrakezdés, azonban megérte szenvedni, mert máris kamatozott: november elején a magyar staféta a világkupa-sorozat nyitányán, Calgaryban világcsúccsal győzött – pedig az aranynégyesből Knoch Viktor már kiszállt. Kanadában Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang és Burján Csaba mellett az Egyesült Államokból honosított Krueger Cole szaporázta a jégen a fináléban, de az elődöntőben még Varnyú Alex volt a váltó negyedik tagja.

A szakvezetés még sakkozni is tud az összeállítással, ennek szellemében egy héttel később Salt Lake Cityben Varnyú kapott lehetőséget a döntőben, és újra világkupa-győzelemnek örülhettünk. A vk-pontversenyben toronymagasan vezetünk, azzal együtt, hogy a legutóbbi állomáson, Almatiban csak a hatodik hely jutott a mieinknek. A kazah versenyen sajnos több hiba is becsúszott, de ezek talán még jókor is jöttek, egyfajta ébresztőként hatva, mert ahogy Burján is mondta még a hét elején: az olimpia után a váltó nagyon szeretné az első Eb-aranyát is megszerezni.

Nincs még összetett Eb-aranyérmünk sem, amit most mindkét Liu fivér megcéloz. Az őszi vk-versenyeken Liu ­Shaoang parádés teljesítménnyel rukkolt ki: 1000 méteren két aranyat szerzett, és vezet a világkupában, 500-on pedig két ezüstöt és egy bronzot gyűjtött be, itt a második helyen áll, de az éllovas kínai Vu Ta-csinggel az Eb-n értelemszerűen nem kell számolnia. Liu Shao­linnak is összejött egy arany ­1000-en és egy bronz 500-on, mindkét távon az ötödik a pontversenyben. Váltónk befutóembere az elutazás előtti utolsó edzésen kisebb sérülést szenvedett, így később utazott el Hollandiába, de tegnap már harcra kész volt.

A hollandok világbajnoka, Sjinkie Knegt – aki egy éve a drezdai Eb-n összetettben és minden távon győzött – viszont komolyabb sérülése miatt kihagyja az Európa-bajnokságot. Bánhidi Ákos szerint távollétében a mieink legnagyobb riválisa az orosz váltóval Szocsiban olimpiai bajnok Szemjon Jelisztratov és a francia Thibaut Fauconnet lehet. Ám utóbbi nem feltétlenül a gyorsasága miatt okozhat problémát. „Nagy betyár, aki csíp, rúg, harap, vigyázni kell vele” – jellemezte a szakvezető a minden hájjal megkent franciát.

Ami a nőket illeti, Jászapáti Petra Almatiban 500 méteren aranyérmes lett, ezzel a sportág első magyar női egyéni világkupa-győzelmét aratta, Bácskai Sára pedig éppen a tavalyi ­1500-as Eb-bronzával lett tényező a tekintélyes nemzetközi mezőnyben. S ha a lányok a konyhában feltehetően otthonosabban is mozognak, mint a Liu testvérek, ők sem ott szándékoznak belecsapni a lecsóba.