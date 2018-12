Megállíthatja-e bárki is a Fradit?

Kérdés, a Szolnok és a Dunaújváros meccset tud-e csinálni a Szuperkupából

Ma este kétfelvonásos pólóünnep lesz a Komjádi Béla-uszodában: a magyar Szuperkupáért előbb az UVSE a Dunaújvárost, majd az uraknál az FTC a Szolnokot fogadja. Hogy tényleg ünnep lesz-e karácsonykor, az a vendégeken múlik, a kérdés, hogy a Dunaújváros és a Szolnok fel tud-e nőni a két nagy favorit mellé. Ha igen, annak a nézők örülnének a legjobban.

Azt sejtettük, hogy miután két év leforgása alatt az FTC megszerezte a Szolnoktól a Varga fivéreket, Madaras Norbertet, Vámos Mártont, Mitrovicsot és Aaron Youngert – akik közül Varga Dániel és Madaras időközben visszavonult –, a népligetiek átveszik a hatalmat a Tisza-partiaktól a honi vízilabdában.

De ahhoz, hogy előre lefutott legyen a pontvadászat, és talán a Magyar Kupa küzdelemsorozata is, ahhoz az kellett, hogy Varga Dénes élete formájában pólózzon.

A válogatottba egyéves szünet után visszatérő extraklasszis ötösével szórja a gólokat, és bár a Bajnokok Ligájában a Pro Recco és a Barceloneta legyőzte Varga Zsolt edző csapatát, idehaza eddig nincs ellenfele a gárdának; az Egert 16-9-re, az OSC-t 11-7-re, a Miskolcot a Magyar Kupa fináléjában 11-7-re iskolázta le az aktuális magyar bajnok.

A Fradi ősszel még azt is elbírta, hogy a 2017-es esztendő legjobbja, a balkezes bombázó Vámos Márton egyelőre nem játszik csúcsformában, Varga „Dumi” szédületes játéka minden mást feledtet. Kovács István, a szolnokiak rutinos szakmai igazgatója csak annyit tudott ígérni, hogy Prlainovicsék mindent elkövetnek majd a vízben, de a négy fiatal pólóssal feltöltött Dózsa-keret most még nincs azonos súlycsoportban a nem is titkoltan Bajnokok Ligája-győzelemre törő népligetiekkel.

A Fradi tehát holtbiztos esélyes, úgyhogy az izgalmasabb csatát alighanem az UVSE–Dunaújváros női parti ígéri. Az újpestiek ötödik éve kiemelkednek a honi mezőnyből, a dunaújvárosiak pedig a BL-győztes orosz Kirisi legyőzésével ötméterespárbajban elhódították az európai Szuperkupát.

– Bár Gurisatti Grétáék a Magyar Kupa elődöntőjében alulmaradtak a BVSC-vel szemben, mégis úgy érzem, a Dunaújváros a második legerősebb magyar csapat, ezért nagy küzdelemre számítok – mondta lapunknak Benczur Márton, a bajnok és kupavédő edzője.

– Jó hír a szurkolóinknak, hogy januártól tovább erősödünk, harmadikán megérkezik az amerikai világbajnok Jamie Neushul és a kanadai válogatott Kindred Paul, továbbá a Berkeley egyetemről hazatért klasszis pólós, Antal Dóra is már csatasorba állt.

A Magyar Kupa elődöntőjében a kétgólos különbség ellenére viszonylag biztosan múltuk felül az FTC-t, majd a döntőben a BVSC-t is, és most a harmadik magyar élcsapat ellen is győzelmet várok.

Idehaza egyébként Keszthelyi Rita (UVSE) és Varga Dénes (FTC) lett az év játékosa, s ma mindketten újabb érmet tehetnek el a vitrinjükbe.

Szuperkupa, nők: UVSE-Hunguest–Dunaújváros-Maarsk 18.30, férfiak: FTC-Telekom–Szolnoki Dózsa 20.30 (tv: M4 Sport).