Még mindig mumus a BATE

Kétgólos fehérvári vereség a boriszovi jeges pokolban, bajban a Vidi

Vágyálom maradt a boriszovi bravúr, a Vidi nem tudta átlépni az árnyékát a labdarúgó Európa-liga L csoportjának 5. fordulójában. A BATE 2-0-ra győzött, nem is érdemtelenül, és ez nemcsak azt jelenti, hogy a fehérváriak még sohasem tudták megverni a 13-szoros fehérorosz bajnokot, hanem azt is, hogy a 6., zárófordulóban minimum döntetlenre, de inkább győzelemre lesz szükség a már csoportelső Chelsea ellen a továbbjutáshoz.

Stadionügyben Fehéroroszország sem áll rosszul. Mi csak kettővel találkoztunk, de mind a fővárosi Dinamo-, mind pedig a boriszovi BATE-létesítmény abszolút korszerű, méretét és színvonalát tekintve is a Groupama Aréna, a Nagyerdei Stadion és a Mol Vidi Sóstó kategóriája. Utóbbiban, a Borisov Arenában kísérelte meg kiharcolni a továbbjutást a Mol Vidi FC az Európa-liga L csoportjának 5. fordulójában, farkasordító hidegben, mintegy tízezer fehérorosz és tucatnyi fehérvári drukker előtt. A Vidi szurkolóit a csapatgép hozta el a meccs színhelyére, ők azzal érdemelték ki az ingyenes (!) utat, hogy a csapat eddigi valamennyi Európa-liga-meccsén jelen voltak.

Ami azt illeti, a mérkőzés vérfagyasztó – mintha a fogvacogtató hideg nem lett volna elég – jelenetekkel kezdődött. (Volt, akit nem különösebbet zavart a fagy, az egyik fehérorosz újságíró kolléga rövidnadrágban körmölte tudósítását a lelátón.) Szignyevics már a 3. percben a jobb kapufát súroló lövést küldött kapunkra, majd három percre rá Stopira a gólvonalról vágta ki a labdát. Némi meglepetésre a Vidinél Kovács helyén Milanov kezdett, a hazaiak pedig bevetették a 38. évét taposó Alekszandr Hlebet, aki fénykorában megjárta a Stuttgartot, az Arsenalt és a Barcelonát.

Ott volt a nézők között Orbán Viktor miniszterelnök és Csányi Sándor, az MLSZ elnöke, hogy kiszurkolják a magyar klubfutball utóbbi éveinek, de talán évtizedeinek legszebbnek ígérkező sikerét, a kieséses szakaszba, a legjobb 32 közé jutást. Kijött a Vidi a szorításból, a 20. percben Pátkai előtt adódott helyzet, de blokkolták lövését.

És mégis a BATE szerzett vezetést a 23. percben. Sztaszevics bal oldali szöglete után Szignyevics tíz méterről a hosszú sarokba csúsztatta fejjel a labdát (1-0). A 39. percben óriási lehetőséghez jutott a magyar bajnok. Milanovot felvágták 17 méterre a kaputól, középen. Huszti laposan, a sorfal alatt rúgta el a labdát, Scserbickij némi szerencsével védett.

Szünet után a hideg már csontig hatolt, a Vidi pedig az 52. percben ismét 19 méteres szabadrúgáshoz jutott. Most is Huszti próbálkozott, a sorfalat találta telibe. A 64. percben Pátkait Hodzic váltotta, a támadójátékot erősítendő, majd Nikolics mester a 67. percben Kovácsot is beküldte ugyanezért, Nego helyére. Futószalagon érkeztek a beívelések Scserbickij kapuja elé, a 70. percben Hodzic egy ilyenből centikkel fejelt a bal kapufa mellé!

A 85. percben Ivanics eldöntötte a meccset, az újvidéki csatár úgy kapott labdát, hogy senki sem volt a közelében, és 12 méterről a jobb sarokba lőtt (2-0). A vereséggel a Vidi csaknem reménytelen helyzetbe került, december 13-án valószínűleg le kellene győzni a Chelsea-t, és még az sem biztos, hogy elegendő.

Marko Nikolics, a Vidi trénere meglehetősen zaklatottan értékelt. „Nemcsak a borzalmas hideg és a talaj állapota jelentette a gondot, hanem a csapatom naiv játéka is. Egy szögletrúgásból és egy kontrából végeztek ki bennünket a hazaiak, mi kevés helyzetet alakítottunk ki, ők kettőt, és azokat be is rúgták. Volt egy-két sanszunk az egyenlítésre, azokat kihagytuk. Ismétlem, naiv és buta módon veszítettünk.

Hogy maradt-e még esélyünk a továbbjutásra? Természetesen, hiszen a PAOK ebben a pillanatban még nem játszotta le a meccsét a Chelsea-vel, rengeteg variáció elképzelhető, akár hármas körbeverés is a PAOK, a BATE és a Vidi között. Mi csak egy góllal kaptunk ki Londonban az angoloktól, december 13-án mindent megpróbálunk, az utolsó pillanatig küzdeni fogunk a győzelemért és a továbbjutásért.”

Az L csoport állása: 1. Chelsea 12, 2. BATE 6, 3. Vidi 6, 4. PAOK 3. (A Chelsea–PAOK meccset lapzárta után játszották.)