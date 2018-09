Második számú tartalékból főszereplő

Münchenben Aréola kapus mentette meg a világbajnok franciákat a vereségtől

Giorgi Csakvetadze beírta magát a futballtörténelembe, amihez egyrészt kellett a parádés gólja – a grúz játékos a tizenhatos vonaláról kilőtte a kazah kapu hosszú felső sarkát –, másrészt az a tény, hogy a labdarúgó Nemzetek Ligája történetének első mérkőzése a Kazahsztán–Grúzia találkozó legyen. Még csütörtökön a vendégek egy öngóllal növelték az előnyüket, és 2-0-ra nyertek a D osztály első csoportjában.

A nyitónap legnagyobb érdeklődéssel várt meccsét este Münchenben játszották, ahol a 2014-es vb-győztes németek a regnáló világbajnok franciákat fogadták; a győzelemnél pedig mindkét fél számára szemmel láthatóan fontosabb volt a vereség elkerülése. A vendégek esetében rosszul vette volna ki, ha az oroszországi torna megnyerése után az első meccsükön kikapnak, az idei vb-n felsült, a csoportjukban ragadt németek pedig nem engedhettek meg maguknak egy újabb fiaskót.

Ebből az alapállásból indulva az első félidőben sok minden nem is történt, ha leszámítjuk Mbappé egy-két varázslatát a mezőnyben, valamint a hajrában a góllövés ellen újabban beoltott Giroud sarkazását a hazai kapu előtt.

A fordulás után aztán felpörögtek az események, a vendégeknél a harmadik számú kapusból elsővé előlépett Alphonse Aréola (sérülés miatt Lloris és a Mandanda is kidőlt előle) négyszer is hatalmas védéssel akadályozta meg, hogy a Nationalelf vezetéshez jusson. Kezdésnek a 64. percben Reus 16 méteres löketét öklözte ki, majd Hummels bombáját hatástalanította, aztán Müller rafinált csavarását piszkálta ki a jobb felsőből, végül Ginter közeli fejesét hárította.

A Paris SG 25 éves hálóőre – akinek klubjában az olasz legendával, Buffonnal kell megküzdenie a csapatba kerülésért, és egyelőre döntetlenre állnak – nem panaszkodhatott az egyhangúságra. A 0-0-s végeredmény dacára a helyenként kimondottan élvezetes meccsen amúgy Werner a bal szélen nemegyszer túljárt Pavard eszén, hátul a Boateng, Hummels duó átjátszhatatlan volt; szóval, akik a vb után temetni kezdték a német válogatottat, azok most ezt újragondolhatják.

– Az eredménnyel és a mutatott játékkal is elégedett vagyok – értékelt Joachim Löw, a házigazdák szövetségi kapitánya, aki üzent a generációváltást szorgalmazóknak is. – A fiatalabb játékosok beépítése hosszabb folyamat, nem megy egyik napról a másikra. Most is láthattuk, hogy az olyan védők, mint Hummels és Boateng, de akár egy rutinos középpályás is, mint Kroos, mennyire fontos a csapat számára. Szükség van a tapasztalatukra.

A franciák szakvezetője, Didier Deschamps sem volt elégedetlen. Szerinte Németországban a döntetlen akkor is jó eredmény, ha győzelemre készültek. Az A osztály első csoportjában a világbajnok vasárnap Párizsban a trió harmadik tagja, Hollandia ellen (20.45, Sport1) kísérelheti meg begyűjteni a három pontot. S a hét végi műsorból még az A osztály negyedik csoportjából a mai Anglia–Spanyolország meccset (20.45, Sport1) is vétek lenne kihagyni.