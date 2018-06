Märcz Tamás kihirdette a férfi vízilabdázók felkészülési keretét

Märcz Tamás szövetségi kapitány kihirdette a friss világliga-ezüstérmes magyar férfi vízilabda-válogatott Németországba utazó keretét.

A július 14-én kezdődő barcelonai kontinensbajnokságra készülő válogatott péntektől egy négycsapatos felkészülési tornán sorrendben az Egyesült Államok, Kína, majd a házigazda Németország ellen száll medencébe Duisburgban.

„Az alapjátékunk egészen jól működött, ám az látszott most is, taktikailag még idő kell, míg összeérik a társaság. Ami nincs viszont, az pont az idő” – idézte a magyar szövetség (MVLSZ) honlapja a szakvezetőt, akinek együttese a tavalyi világbajnokság után a világliga szombaton zárult szuperdöntőjében is hazai medencében végzett másodikként. Kitért rá, tervei szerint a következő tornákon egy-egy dolgot elkezdenek begyakorolni, amihez nehéz helyzetekben nyúlhatnak majd.

„Ez még nem lesz az a szint, amit elképzelek egyszer, de valamikor muszáj ezt is elkezdeni. A játékosok tudnak, és ami a legfontosabb, akarnak is fejlődni” – tette hozzá Märcz Tamás.

A duisburgi keret (az MVLSZ honlapja szerint):

kapusok:

Kardos Gergely (Szolnok), Vogel Soma (FTC)

mezőnyjátékosok:

Angyal Dániel (Eger), Bedő Krisztián (Eger), Erdélyi Balázs (OSC), Kovács Gergő (Eger), Manhercz Krisztián (FTC), Nagy Ádám (Miskolc), Német Toni (FTC), Pohl Zoltán (FTC), Sedlmayer Tamás (FTC), Török Béla (BVSC), Vadovics Viktor (Miskolc)