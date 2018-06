Marco Rossi váltja Leekenst

Csányi Sándor, az MLSZ elnöke Dunaszerdahelyen kérte fel a DAC edzőjét

Hétfőn még csak meg nem nevezett forrásokra hivatkozva közölte több honlap, hogy az MLSZ-ben érdemi döntés született Georges Leekens szövetségi kapitány menesztéséről, de kedden felpörögtek az események: Csányi Sándor, a szövetség elnöke Dunaszerdahelyen megállapodott Marco Rossival. Délután pedig hivatalosan is bejelentették, hogy Leekensszel szerződést bontottak, és az olasz szakembert a 2020-as Eb-ig megbízták a kapitányi teendőkkel.

A DAC 1904 Dunaszerdahelyen készül a 2017–2018-as idényre, majd a csapat csütörtökön elutazik Ausztriába, ­Sankt Pöltenbe edzőtáborozni. De már új edzővel.

Kedd délelőtt ugyanis megérkezett Dunaszerdahelyre Oroszországból, a labdarúgó-világbajnokságról Csányi Sándor, az MLSZ elnöke és Vági Márton főtitkár.

– Elmondták, hogy én is jelölt vagyok a szövetségi kapitányi posztra, illetve én jelölt vagyok, de ez nem zárja ki azt, hogy mással is tárgyalnának. Kifaggattak az elképzeléseimről, a futballról vallott filozófiámról, és hogy érdekelne-e a feladat – mondta lapunknak az 53 éves szakember, aki tavaly 24 év után bajnoki címre vezette a Budapest Honvéd csapatát, és akit májusban Covercianóban, az olasz szövetség székhelyén kitüntettek az Arany kispad (Panchina d’Oro) elismeréssel.

Ezt a díjat azok az olasz labdarúgóedzők kapják, akik külföldi bajnokságban aranyérmet szereznek csapatukkal. – Hogy érdekelne-e? Már többször is említettem, hogy pályafutásom csúcsának tartanám, ha a magyar válogatottat irányíthatnám. Már az is megvalósult álom volt, hogy Puskás egykori csapatát edzhettem, nem is beszélve a tavalyi bajnoki címről. Miután ­Georges Leekenst tavaly ősszel kinevezték kapitánynak, Csányi úr elmondta nekem, hogy én is szerepeltem a jelöltek között. Most pedig nemcsak érdeklődésig jutottunk, hanem meg is állapodtunk 2020-ig, az Európa-bajnokságig írtam alá szerződést.

Fotó: Mirkó István

Rossi még hozzátette, hogy a tárgyalásokról és a megállapodásról Világi Oszkár, a DAC tulajdonosa természetesen tudott.

Georges Leekens, aki fél évig irányította a válogatottat és három vereség mellett csak egy döntetlent ért el, nem tart igényt végkielégítésre – olvasható az MLSZ honlapján. A Nemzetek Ligája szeptember 8-i rajtját Finnország ellen már nem akarták megkockáztatni a belga trénerrel.

Rossi a 80-as, 90-es években élvonalbeli labdarúgó volt az olasz Serie A-ban, de légióskodott Mexikóban az América csapatában – ahol a legendás argentin edzőtől, Marcelo Bielsától leste el a szakma fortélyait – és a Bundesligában az Eintracht Frankfurtban. Edzőként több kisebb olasz csapatokat irányított, majd 2012-ben jött a Honvéd ajánlata.

És most az MLSZ-é…