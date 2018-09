Már nem védi meg a Real-címer

Cristiano Ronaldo valószínűleg érdemtelen kiállítása felett háborog a futballvilág

Cristiano Ronaldót pályafutása során szerda este állították ki tizenegyedszer, de Bajnokok Ligája-mérkőzésen először. Nagyon valószínű, hogy egyetlen korábbi piros lapos büntetése sem kavart akkora vihart, mint amit a Mestallában kapott a Juventus valenciai fellépésén a kolumbiai Jeison Murillo ellen elkövetett állítólagos szabálytalansága miatt. Noha a Manchester City otthon alul maradt a Lyonnal szemben, hiába győzött 3-0-ra a lesajnált José Mourinho Manchester Unitede Bernben, a nyitóforduló szerdai szenzációja az ötszörös aranylabdás drámája volt.

Cristiano Ronaldo a 154. Bajnokok Ligája-mérkőzését játszotta szerdán Valenciában, és rettenetesen igyekezett, hogy miután a Serie A-ban belőtte első gólját (mindjárt kettőt), abban a sorozatban is letegye a névjegyét a Juventus játékosaként, amelyben címvédő. Igaz, nem a mostani klubja, hanem ő maga személyesen.

Csakhogy a 28. percben 0-0-s állásnál valami olyasmi történt a spanyolok tizenhatosán belül, amit a videók alapján sem lehet százszázalékos pontossággal megítélni, ugyanis nincs megfelelő szögből készített felvétel. Ami látható: balról beadják a labdát, eközben a Ronaldo mellett álló védő, a kolumbiai Murillo látványosan földhöz vágja magát, és a portugál megsimogatja (megbúbolja?) a fejét. Murillo felpattan, mint akit darázs csípett meg, majd Felix Brych játékvezető fejmikrofonján keresztül beszélgetni kezd az alapvonali játékvezetővel, a diskurzus befejeztével odarohan Ronaldóhoz és felmutatja neki a piros lapot.

A Juventus sztárja hitetlenkedve a fejéhez kap, hanyatt vágja magát a gyepen, majd hosszas huzavona után – miközben többször is könyörögve mondja a bírónak: „No he hecho nada!” (azaz „Nem csináltam semmit!”), könnyek között lemegy a pályáról. Az a labdarúgó, aki 120 góljával a BL történetének messze legeredményesebb játékosa, az utóbbi hat kiírás gólkirálya, az elmúlt három év Real-diadalának főszereplője.

Ha megkapja az ilyenkor szokásos, két meccsre szóló eltiltást, nem lehet ott október 23-án az Old Traffordon a Manchester United elleni mérkőzésen, nem térhet vissza ahhoz a klubhoz, amellyel első BL-trófeáját szerezte 2008-ban.

A spanyol és az olasz sajtó gyalázatos ítéletnek tartja a kiállítást, és valóban, semmi olyasmit nem látni, ami indokolná Brych, a világ egyik legjobb játékvezetője döntését. Az összeesküvés-elméletek két lehetséges verziót említenek. Az első a valószínűbb: mivel Ronaldo már nem a bírók által évtizedek óta védett Real Madrid játékosa, ezért Brych könnyű szívvel húzta elő a lapot.

A másik kissé romantikus: most törlesztett a bírói kar. Ronaldo a nyári világbajnokságon, az Irán elleni csoportmeccsen megúszta a jogos kiállítást, miután belekönyökölt Morteza Pouraliganji arcába, a paraguayi játékvezető, Enrique Cáceres nem merte kijátszani a piros kártyát, és most Brych azért az elmaradt kiállításért büntette meg. A Juve szerencséje, hogy CR7 nélkül is simán győzött Pjanic két tizenegyesgóljával.

Ronaldo előző klubja, a Real Madrid nem hiányolja eltávozott sztárját; 3-0-ra legyalulta a Romát, és új csillag tűnt fel, amikor a 73. percben, hátán a legendás 7-es számmal Gareth Bale helyén pályára lépett Mariano Díaz. Az egykori madridi, akit eladtak a Lyonnak, majd idén visszavásároltak, nem sokat teketóriázott, és a hosszabbításban belőtte csapata harmadik gólját.

Ki beszél már Ronaldóról a Bernabéuban?

Bajnokok Ligája, csoportkör, 1. forduló. Szerda késő esti eredmények:

E csoport: Benfica–Ba­yern München 0-2

F csoport: Manchester City–Olym­pique Lyon 1-2

G csoport: Real Madrid–AS Roma 3-0, Viktoria Plzen–CSZKA Moszkva 2-2

H csoport: Young Boys–Manchester United 0-3, Valencia–Juventus 0-2