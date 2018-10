Majdnem tökéletes befejezés

Magyar ezüstérem a budapesti birkózó-világbajnokság zárónapján

A tökéletes rendezéshez hasonló forgatókönyv és „happy end” dukált volna nekünk a budapesti birkózó-világbajnokságon, de az orosz Csehirkin átírta az utolsó jelenetet. Ezzel együtt a kötöttfogású 77 kg-ban ezüstérmet szerző Lőrincz Tamás is hőstettet vitt véghez.

Szombaton két trauma is ért bennünket, és az volt a kisebb, hogy 130 kg-ban az Eb-ezüstérmes Lám Bálint második kiemeltként az első mérkőzésén kikapott, és kiesett. Bizony, rossz volt látni, hogy a 204 centis, Torony becenevű versenyzőnket ledöntik a lábáról…

A 97 kg-ban indult, 35 éves Kiss Balázs 2009-ben világbajnok volt, de szó nincs arról, hogy az emlékeiből él. Tavaly bronzérmes volt a párizsi vb-n, majd idén a kaszpijszki Eb-n is, megnyerte a Magyar Nagydíjat, és világranglista-vezetőként, első kiemeltként várhatta a világbajnokságot. Az első meccsén két vállra fektetett egy kínait, ám a nyolcaddöntőben jött a hideg zuhany. Egy zöldfülű bolgár rögtön az elején megkontrázta a válldobását, földre vitte, háromszor megpörgette, és huszonegy másodperc elteltével világbajnokunk technikai tussal kikapott.

A csarnokban hozzávetőleg négyezren nem hittünk a szemünknek, Kiss Balázs sem, aki az interjúzóna előtt falfehéren összerogyott. Sike András szövetségi kapitánynak szó szerint fel kellett locsolnia versenyzőnket, akit az orvosi szobába támogattak, de csak a lelki sérülését kellett kezelni. Húsz perc múlva került interjúképes állapotba, akkor viszont már teljesen összeszedetten nyilatkozott.

„A vereségem után mentálisan sokkot kaptam. Megbocsáthatatlan, hogy kikaptam ettől a bolgár fiútól, aki nem rossz birkózó, de mégiscsak junior korú. A sportban előfordul, hogy az ember beleszalad egy kiütésbe, az bánt, hogy ez most hazai közönség előtt történt meg velem. Sok mindent megéltem, voltam a csillagok között, a pokol bugyraiban is, és most is fel kell állnom. Már kitisztult a fejem, előre nézek, és erőt ad a tudat, hogy a jóisten a legnagyobb csatákat a legkeményebb harcosaira bízza” – fogalmazott, amikor még nem tudta, hogy ezen a vb-n is lesz még lehetősége harcolnia.

A bolgár ugyanis bejutott a döntőbe, így Kiss Balázs folytathatta a vigaszágon, s végül ötödik lett.

Nagy harcos a londoni olimpián ezüstérmes Lőrincz Tamás is, aki a 77 kg-ban román és litván ellenfelét is technikai tussal verte, majd egy üzbég ellen 3-0-ra nyert. Este az elődöntőben aztán az a dél-koreai Kim Hjon Vu következett, akit a tavalyi vb-n legyőzött, de aki ellen nem lehet eleget törlesztenie. Tudniillik 2012-ben ő ütötte el az olimpiai aranytól.

„A párizsi vb-n Tomi nyert, de akkor nem volt lenti birkózás. Ha most leküldik, akkor azt ki kell védekeznie, ezen múlhat minden” – jegyezte meg Sike kapitány, miközben az esti program előtt besurrant egy kávéért a sajtóközpontba.

Igaza lett, a koreai nem tudott pontot csinálni lentről, és a végén hiába próbált meg egy pankrációban bevett mozdulattal ráugrani versenyzőnkre, a gigászi küzdelem végén Lőrincz 3-1-re győzött. „Nagyon kemény mérkőzés volt, szinte az életemért küzdöttem” – pihegte.

De utána pihenhetett egy napot, hiszen a döntője az orosz Csehirkin ellen tegnap a vb utolsó mérkőzése volt. Itt is volt miért törlesztenie, mert a tavalyi vb elődöntőjében kikapott az orosztól. Csehirkin aztán a finálét elveszítette, később pedig kiderült róla, hogy doppingolt, és az ezüstje Lőrinczhez került.

Sajnos Lőrincznek ezúttal is az ezüst jutott, 3-1-re maradt alul; talán azért is, mert 1-0-s vezetésénél a lenti helyzetből menekülő orosz könyökkel csúnyán arcon vágta. Azt nem állítjuk, hogy szándékosan tette, de ettől még szabálytalan volt, versenyzőnk bele is szédült, Sike kapitány pedig protestált, de elutasították, és ilyenkor a másik félnek automatikusan jár egy pont.

„Lehet, hogy ez volt életem utolsó nagy lehetősége, de most sem sikerült átlépnem azt a bizonyos kaput. Ezüstből már tele van egy taliga, nagyon szomorú vagyok” – kesergett versenyzőnk, de talán ma már megcsillan ez az ezüst.