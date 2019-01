Liu Shaoangnak csak a hátát látták

Rövid pályás gyorskorcsolyázóink remekül kezdek tegnap a dordrechti Európa-bajnokságon

Tavaly ilyenkor a rövid pályás gyorskorcsolyázók drezdai Európa-bajnokságán két legjobbunk, Liu Shaolin Sándor és Liu Shaoang már a ­phjongcshangi olimpiára hangolt, egyikük sem indult összetettben, vagyis az egyéni számokban, a többiek pedig a lehetséges három kvóta helyett csak kettőt szereztek az idei kontinensbajnokságra. Ha azt nézzük, hogy férfiváltónk egy hónappal később kiharcolta a téli ötkarikás játékok első magyar aranyérmét, nem csináltunk rossz üzletet… Most pedig a Liu fivérek ott vannak Dordrechtben, és azzal a nem titkolt céllal érkeztek, hogy a holland városban valamelyikük megszerezze az első összetett Eb-címünket.

A 2018/19-es világkupa-sorozat három őszi állomásán Liu Shaoangnak ment jobban, aki egyéniben két aranyat, két ezüstöt és egy bronzot gyűjtött be, bátyja egy aranyat és egy bronzot, de neki a felkészülés hajrájában becsúszott egy gikszer: hétfőn reggel, az elutazás előtti utolsó hazai edzésen elesett, és kisebb sérülése ­miatt csak szerdán utazhatott a többiek után.

Tegnap mindenesetre Liu Shaolin 1500 méteren a futamában másodikként zárva biztosan jutott tovább az elődöntőbe, majd 500-on győzött az előfutamában, így lépett a negyeddöntőbe. Liu Shaoang még imponálóbb formát mutatott, ő mindkét futamát megnyerte, és 500-on a 41,309 másodperces ideje toronymagasan a legjobb volt az egész mezőnyben. A második leggyorsabb, a francia színekben versenyző Migunov 41,855-nél, a hatodik Liu Shaolin 42,079-nél állította meg az órát – no persze a mai folytatásban mindenki nulláról indul.

„Érzékeny a fájós bokám, még nem az igazi, és egyelőre nem merek annyira bedőlni a kanyarokban, mint máskor. A mai napot kibekkelem, szombaton már jobb lesz” – nyilatkozta a délelőtti program után Liu Shaolin. Délután 1000 méteren aztán olyan jól bekkelt, hogy futamgyőztesként lett negyeddöntős, később pedig Liu Shaoangnak megint csak a hátát nézhették a többiek.

A nők sem akartak lemaradni a Liu fivérektől, Jászapáti Petra és Bácskai Luca 500, 1000 és 1500 méteren egyaránt vette az első akadályt. A sérülésektől sújtott női váltónk pedig a negyeddöntőből tartalékos összeállításban is bejutott az elődöntőbe, az olaszok mögött futammásodikként, megelőzve az ukránokat és a fehéroroszokat.

Olimpiai bajnok férfiváltónkból Knoch Viktor tavaly már kiszállt, és tegnap este Liu Shaoang sem szállt be: Liu Shaolin és Burján Csaba mellé Varnyú Alex és Cole Krueger került be. A program végén a negyeddöntőben ez a négyes meccselt a franciákkal, a belgákkal és az ukránokkal, s a franciák előtt elsőként siklott át a célvonalon. A végjátékban befutóemberünk, Liu Shaolin ezt a feladatot fájós bokával, fél lábbal is megoldotta.