Ligeti Dániel nagy csata végén búcsúzott a birkózó vb-n

Ligeti Dániel közel volt a bravúrhoz, ám végül nagy csatában, 10-6-ra kikapott a szabadfogásúak 125 kilogrammos kategóriájának vigaszágán, ezzel pedig kiesett a budapesti birkózó-világbajnokságon.

A szombathelyiek nehézsúlyú versenyzőjét a georgiai Geno Petriasvili vitte magával vigaszágra, miután az ellene aratott nyolcaddöntős sikerét követően a negyed- és az elődöntőben is győzni tudott.

Ligeti így újabb esélyt kapott, ám a hihetetlenül balszerencsés sorsolás miatt vasárnap délelőtt is egy igazi klasszissal, az orosz bajnok Anzor Hizrijevvel kellett megküzdenie a bronzmérkőzés kivívásáért.

Az aréna már az első vasárnapi meccsekre szinte teljesen megtelt, így Ligeti óriási biztatás mellett kezdhette meg meccsét. A lelkes szurkolás láthatóan feldobta a 29 éves nehézsúlyú versenyzőt, aki az első menet elején biztosan állt a lábán, majd, amikor a mérkőzésvezető aktívabb birkózásra kérte, váratlanul összefogta Hizrijevet és egy gyönyörű szaltóval a hátára vágta négy pontért.

Ekkor el is dőlhetett volna a meccs, ugyanis az orosz tusveszélyes helyzetbe került. Néhány másodpercig úgy tűnt, Ligeti kétvállon tartja, ám végül Hizrijev ki tudott fordulni. A folytatásban a rivális harcosabbá vált, és egy szép lábra támadás után ellenfele mögé került, így még a szünet előtt kétpontosra csökkentette hátrányát.

Az elsőhöz hasonlóan a második menet is a hazai szurkolók reményei szerint kezdődött, Ligeti ugyanis szépen szabadult ki több orosz akcióból is, majd egy villámgyors derékra támadást mutatott be és kivitte Hizrijevet a szőnyegről. Az orosz azonban 5-2-es hátrányban is ment tovább előre, és a menet második percének elején levitte Ligetit, majd pörgette.

Ráadásul ezúttal a magyar került a hátára és csak nagy küzdelem árán tudott kicsúszni a szőnyegről. Az akciósorozat után 8-5-re már az orosz vezetett, aki a folytatásban még egy levitelt is bemutatott. Ezután a már nagyon fáradt Ligeti Dániel visszatámadott és mögé került ugyan, több akcióra azonban már nem volt képes, és 10-6-os vereséggel búcsúzott.

„Egy harcos mindig magára dühös, én is így vagyok ezzel. Nagyon el vagyok keseredve, mert nyerhető meccs volt. Mikor, ha nem itt Magyarországon, mikor, ha nem 29 évesen nyerek egy ilyen meccset? Sajnálom azt is, hogy nem tudtam kiszolgálni ezt a fantasztikus közönséget” – nyilatkozta keserűen a meccs után Ligeti Dániel.

A vasárnapi folytatásban bemutatkozik a vb-n a szabadfogásúak 57 kilós súlycsoportjában Farkas Rajmund, 65 kilóban Asarin Roman, 79 kg-ban Nagy Mihály, 92-ben pedig Hatos Gábor.