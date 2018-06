Lewis Hamilton visszavette a vezetést

A Mercedes brit pilótája nyerte meg a Formula–1-es Francia Nagydíjat

Állami támogatás vagy tőkeerős befektetők, szponzorok híján a még az Ecc­les­tone-korszakban égbe szökő jogdíjak mellett lehetetlen brutális veszteségek nélkül Formula–1-es futamokat rendezni, így tíz éve a franciák bedobták a törölközőt. A Le Castellet-i Paul Ricard-pálya vezérigazgatója, Stéphane Claire azonban addig kalapozott, hogy a száguldó cirkusz a múlt hét végén visszatérhetett hazájába. És ugyan a legutóbbi Francia Nagydíj 2008-ra datálódik, annak Magny-Cours adott otthont, miként az előző tizenhétnek is, a Mar­seille-től mintegy negyven kilométerre fekvő Le Castellet-ben tegnap 1990 után láthattunk újra F1-es versenyt.

Így a mai mezőny az ismeretlenbe ugrott bele. Az időmérőn leginkább a Mercedes barátkozott meg a pályával, Lewis Hamilton pályafutása 75. pole pozícióját szerezte meg csapattársa, Valtteri Bottas előtt, mögöttük pedig Sebastian Vettel (Ferrari), Max Verstappen (Red Bull), Daniel Ricciardo (Red Bull) és Kimi Räikkönen (Ferrari) sorrend alakult ki a rajtrácson. Ebben nem is volt semmi meglepő, nem úgy, mint az újonc Charles Leclerc nyolcadik helyén, mert sauberes pilóta legutóbb négy éve fért be az első tízbe az időmérőn.

A 20 éves monacói a futamon aztán a rajt után még két helyet előre is jött a nagy kavarodásban, végül pedig 10. lett. Vettel rögtön belecsúszott Bottasba, előbbinek az orrkúpja bánta, utóbbinak defektje lett, mehettek a bokszba. A Ferrari pilótája is új gumikat kapott, plusz öt másodperc időbüntetést a baleset okozá­sáért, és a mezőny végére került a pórul járt Bottasszal együtt. Hamilton háborítatlanul meglógott az élen, a második helyre Verstappen sorolt be, és így haladtak át a célvonalon is.

Räikkönen lett a harmadik, aki hat körrel a vége előtt megelőzte Ricciardót, Vettel pedig visszaküzdötte magát az ötödik helyre. Ám ezzel az összetettben nem tarthatta meg az első helyét, hiszen a mont­reali győzelme után csak egy pont volt az előnye Hamilton előtt. A vb-címvédő visszavette tőle a vezetést, és most nem is nüansznyi a különbség közöttük, hanem 14 pont.

A vb állása, pilóták: 1. Hamilton 145, 2. Vettel 131, 3. Ricciardo 96; csapatok: 1. Mercedes 237, 2. Ferrari 214, 3. Red Bull 164.