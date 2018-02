Lehet töltekezni belőle

Az olimpián Liu Shaolin Sándor ötödik lett a rövid pályás gyorskorcsolyázók 1500 méteres versenyében

Pontszerző helyezéssel indítottuk a phjongcshangi téli olimpiát: Liu Shaolin Sándor a rövid pályás gyorskorcsolyázók férfi 1500 méteres versenyé­ben – papíron leggyengébb számában – ötödik lett, amit az első fejcsóválás után már elégedetten nyugtázott. Liu Shaoang az elődöntőig jutott, míg a nőknél 500 méteren – ahol egyelőre csak egy körön van túl a mezőny – Keszler Andrea és Jászapáti Petra is ott van a negyeddöntőben. Női váltónk nem került be be a fináléba, a B döntőben az ötödik helyért szállhat harcba.

A kangnungi Jégarénában férfi 1500 méteren az olimpiák történetében először kilenc versenyzőt szólítottak az érmes végjátékra.

Értelemszerűen a három elődöntőből az első és második helyezetteket, és a zsűri mindhárom futamból továbbjuttatott még egy-egy versenyzőt.

Azt persze nem bántuk, hogy a másodikból Liu Shaolin Sándort, mert a bírók úgy ítélték meg, hogy a második helyért zajló hadakozásban az amerikai Krueger szabálytalankodott vele szemben.

A harmadik elődöntős futamban világbajnokunk öccse, Liu Shaoang is belekeveredett egy kétes szituációba, ő sem ért célba továbbjutó helyen, viszont ebben az esetben utólag őt büntették kizárással. Harmadik indulónk, Burján Csaba már az előfutamok során elvérzett, ez benne volt a pakliban.

A döntőben két kanadai, Girard és a címvédő Hamelin kezdett a leggyorsabban, Liu Shaolin pedig bölcs taktikával kimaradt a kezdeti tülekedésből, beállt a sor végére. De aztán szépen lépegetett felfelé, fél táv után már az ötödik helyen siklott, amikor megbillent – nem önszántából –, és a hetedik helyre csúszott vissza.

A koreaiak legnagyobb reménysége, a világkupa-sorozat négy versenyén két aranyat és két ezüstöt begyűjtött Hvang Te Hon önmagától esett el, és még a francia Fauconnet-t is magával rántotta.

Így Liu Shaolin megint előrébb jöhetett, végül ötödikként ért a célba, de a jégen még csóválta a fejét, érezve, hogy ebben bizony több is lehetett volna. (A házigazdáknál a másik koreai, Lim Hjo Dzsun megmentette a haza becsületét, mert ő kaparintotta meg az aranyat.)

Néhány perccel később aztán versenyzőnk már mosolyogva nyilatkozott: „Nem emlékszem olyan futamra, amelyben kilencen lettünk volna, szóval most elég sokan voltunk a jégen, ami kihatott a versenyre. Eleinte jól oldottam meg a helyzeteket, mindig a megfelelő pillanatokban előztem, utána azonban sajnos volt egy kis ütközésem Hamelinnel. Ha ott tisztán el tudok jönni mellette, akkor akár az érem is összejöhetett volna. A sors nem így akarta, de nem gondolom, hogy emiatt most búslakodnom kellene. Az ötödik helyet is pozitívnak értékelem, örülök neki, és úgy gondolom, hogy nemcsak a következő napokra ad pluszerőt számomra, hanem az egész karrieremet nézve is” – szögezte le Liu Shaolin Sándor, aki 22 esztendősen nagyon messzire nézhet előre.

Jegyezzük meg, hogy az olimpia előtt 1500 méteren „csak” a hatodik helyen zárta a világkupa-sorozatot, ugyanakkor 1000 méteren ő nyerte meg a világkupát, 500-on pedig – 2016-ben ezen a távon lett világbajnok – a második helyen végzett. Így bízhatunk a még szebb phjongcshangi folytatásban.

Liu Shaolin Sándor három évvel fiatalabb öccse, Liu Shaoang sem volt letörve amiatt, hogy nem jutott döntőbe, és nem tagadta, hogy első olimpiáján, az első itteni versenyén még nagyon izgult és „merev” volt. A három táv közül legkevésbé ő is az 1500 métert kedveli, tavaly 1000 méteren lett vb-ezüstérmes.

A nőknél egyéniben 500 méteren a mezőny túljutott az előfutamokon, és mindkét indulónk, Jászapáti Petra és Keszler Andrea is futammásodikként vette az akadályt. Így mindketten ott vannak a legjobb tizenhat között a negyeddöntőben, azonban innen borzasztóan nehéz lesz bejutniuk az elődöntőbe.

Váltókban az olimpián csak a világ legjobb nyolc együttese indulhat, és nagy szó, hogy a kvalifikációs világkupákon férfi- és női csapatunk egy­aránt megszerezte a kvótát.

A nőknél a szombaton lebonyolított elődöntőkben a Jászapáti, Keszler, Heidum Bernadett, Bácskai Sára négyes fogat megelőzte az oroszokat, de a koreaiak és a kanadaiak ellen nem volt esélye.

Az oroszok elleni – Heidum szóhasználatával élve – „cicaharc” visszavetette a mieinket. Így aztán majd a B döntőben újra összecsaphatnak az oroszokkal, valamint a másik elődöntőből ide jutott hollandokkal és a japánokkal az ötödik helyért. Amit Liu Shaolin Sándor után Keszlerék is nagyon megbecsülnének.