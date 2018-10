Legkedvesebb pályáján támad Vettel

Mint amikor az egér már ott van a macska szájában, de állítja, hogy nincs semmi baj, nagyjából így fest a helyzet öt futammal a zárás előtt a Formula–1-es világbajnokság vége, a hét végi Japán Nagydíj előtt a Ferrari szemszögéből. No persze egy technikai sportágban, amelyben a rivális autója bármikor lerobbanhat, addig kell küzdeni, amíg matematikai esély kínálkozik a nyerésre, és így Sebastian Vettel (képünkön) sem mondhatja azt, hogy ez a hajó már elment.

A hátránya kerek ötven pont a címvédő Lewis Hamilton mögött, és a Mercedes brit pilótájának kétszer kellene „nulláznia”, a németnek pedig ezt a két futamot meg kellene nyernie, hogy egálba kerüljenek. Más megközelítésben pedig Vettel hiába győz a még hátralevő öt versenyen, Hamiltonnak két második és három harmadik hely is elegendő, hogy kettőjük közül ő legyen az ötszörös világbajnok.

A vb éllovasa az eddigi 16 futamból nyolcat megnyert, emellett három második, két harmadik, egy negyedik és egy ötödik helye van, és egyszer kiesett, Vettelt pedig négy versenyen intették le elsőként – mindez nem azt sejteti, hogy lehetséges a helycsere közöttük. Legutóbb Szocsiban pedig megbizonyosodhattunk arról, hogy a Ferrari tempóelőnye már a múlté, a maranellóiak amúgy ezt akkor sem tudták kihasználni – a Belga Nagydíjat leszámítva –, amikor nekik állt a zászló.

Szuzukában a tegnapi sajtótájékoztatón neki is szögezték a kérdést Vettelnek: azután, hogy a legutóbbi hat versenyből ötöt elveszített Hamiltonnal szemben, nem gondolja-e azt, hogy eljött a „most vagy soha” helyzet.

„Nem szeretem ezt a megközelítést, és nem is számolgatok. A lényeg az, hogy valamennyi hétvégén támadnunk kell. Minden verseny más lesz, különböző pályákon és eltérő körülmények közepette állunk rajthoz, most pedig Szuzukában azon a pályán, amely valamennyi közül a legkedvesebb a számomra. Élvezni akarom a versenyt, és ezt az élvezetet nem akarom elrontani a számolgatással” – válaszolta Vettel, aki már négyszer nyerte meg a Japán Nagydíjat, legutóbb 2013-ban, 2014 óta pedig sorjáznak a Mercedes-sikerek, és ezekből három, a tavalyi is Hamilton nevéhez fűződik.

Egyébként 2012 óta minden évben az nyeri meg a világbajnokságot, aki Japánban győz – de Vettelen, ha vasárnap nyerne is, gyaníthatóan már ez a mágikus erő sem segítene…