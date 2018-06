Leekens lehet a hetedik kapitánya

Norvégiában ismerte meg a barátnőjét, Martin gyermekének édesanyját, Korcsmár Zsolt mégis sokkal jobban kötődik Dániához. A 26-szoros magyar válogatott labdarúgó idén bajnok lett a csapatával, de klubjából egyik játékos sem került be a vb-re utazó keretbe. Korcsmár úgy látja, az írek elleni pótselejtezőn elért 5-1-es győzelem óta a dán közvélemény remek szereplésben bízik a világbajnokság előtt.

– Eddig az Újpesttel szerzett két ezüstérem volt a csúcs a klubjaival, de idén – pályafutása során először – egy bajnokcsapat tagja lett. Megérte Dániába igazolni?

– Természetesen! Már elegem volt a második és a harmadik helyekből, a Mid­tjyllanddel végre teljesült az álmom: bajnokcsapat tagja lehettem. Ennél jobb dolog nem is történhetett volna velem. Nagyon izgalmasan alakult a bajnokság hajrája. A záró forduló előtt két héttel még öt pont volt a hátrányunk, de remekül hajráztunk, többek közt a Bröndbyt is legyőztük, így miénk lett az aranyérem. Sokáig mi voltunk az üldözők, a vége előtt egy fordulóval botlott a Bröndby, így nekünk „csak” nyernünk kellett hazai pályán. Sikerült, aztán elkezdődtek az ünneplések.

– Miért használ többes számot?

– A Midtjylland csapatnév a régiót jelöli, valójában két város, Herning és Ikast tartozik ide. Herningben van a stadionunk, ott csak a meccseket játszottuk, az ikasti edzőközpontban tréningeztünk. Húsz kilométerre van egymástól a két város, a tisztesség úgy kívánta, hogy mindkét város főterén együtt ünnepeljünk a szurkolókkal. Nem kellett kétszer mondani, nagy bulit csaptunk.

– Tavaly még itthon játszott a Vasasban, előtte Norvégiában. Az eredmények miatt talán felesleges a kérdés: hol érezte magát a legjobban?

– Egyértelműen Dániában, pedig Norvégiában ismertem meg a barátnőmet, Martin fiam édesanyját, és a Vasassal sem ment rosszul, bronzérmesek lettünk, de Dánia a csúcs. Az emberek kedvesek, érdeklődők, közvetlenek. Szeretek itt élni.

– Mit várnak a dánok a vb-től? Nem mondhatni, hogy könnyű csoportba kerültek: Franciaország, Peru és Ausztrália lesz az ellenfelük. Van hivatalos elvárás?

– Én úgy láttam, hogy a dánok nagyon magabiztosak, az írek elleni idegenbeli 5-1-es győzelem a pótselejtezőn jót tett a hangulatuknak. Elég magasan van a léc, és azt gondolom, hogy a csoportjukat elnézve reális esélyük van a továbbjutásra. Bár a dél-amerikai csapat mindig sötét ló, Peru ellen senki sem mehet biztosra. A csoportban a franciák a favoritok, de valami azt súgja, hogy a dánok is továbbjutnak.

– Érdekes módon a dán klubtársai nem kerültek be a szűkített keretbe. Hogyan vették ezt tudomásul?

– Nyilván nem örültek neki, de tudni kell, hogy a dán keretben hemzsegnek az idegenlégiósok, a saját bajnokságukból csak a Kobenhavn adott játékost az utazó keretbe. A többiek külföldön játszanak, szerintem a védelmük kifejezetten erős, a legnagyobb sztár a Tottenham irányítója, Christian Eriksen. Nagy népszerűségnek örvend Nicklas Bendtner is, de ő nem szerepel a vb-re utazók névsorában.

– Mikor kezdődik a felkészülése a következő szezonra?

– A többiek június 14-én már elkezdik, én a válogatott mérkőzések miatt kaptam három szabadnapot. Itthon igyekszem feltöltődni a következő szezonra. Kíváncsian várom, még soha nem játszottam mérkőzést a Bajnokok Ligájában. Idén biztosan fogok!

Átélte a mohácsokat

Korcsmár Zsoltnak vegyes érzései lehetnek a válogatott fellépésekkel kapcsolatban. Sorrendben Egervári Sándor, Csábi József, Pintér Attila, Dárdai Pál, Bernd Storck és Szélesi Zoltán is foglalkoztatta, de leszámítva Dárdai bemutatkozó mérkőzését, a románok elleni 1-1-et, valamint a svédek és a törökök legyőzését az Egervári-érában, sok sikerélménye nem volt címeres mezben. Korcsmárnak kijutott a „jóból”, az elmúlt öt év megrázó kudarcait a pályán élte meg. Az Egervári-korszak leggyengébben sikerült meccsein (0-3 a románok, 1-8 a hollandok ellen) is szerepelt. Szélesi Zoltán premierjén is pályára lépett, bár utólag könnyen lemondott volna a Luxemburg elleni lebőgésről. Szombaton derül ki, vajon Georges Leekens is megadja-e neki a lehetőséget. Amennyiben Korcsmár pályára lép Ausztrália ellen, úgy elmondhatja, hogy már hét szövetségi kapitánynál játszott a magyar válogatottban.