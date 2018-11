Korcsolyásünnep

Idén 110 éves a Magyar Országos Korcsolyázó Szövetség, de a Városligeti műjégpályán kedden megtartott születésnapi rendezvényen nem csak a kerek évfordulót lehetett megünnepelni.

Februárban megszületett az első aranyérmünk a téli olimpiákról, és phjongcshangi hőseink, férfi rövid pályás gyorskorcsolyaváltónk (Liu Shaolin Sándor, Liu Shaoang, Knoch Viktor, Burján Csaba) történelmi diadalára (valamint korábbi két ezüstünkre és négy bronzunkra) immár márványtábla emlékeztet a korcsolyasport hazai szentélyében.

S bemutatták az Aranypengék című könyvet, Kovács Erika és Radványi Benedek munkáját, amelyben a szerzők elárulják, Pjhongcshangban mi zajlott a kulisszák mögött, milyen zene dübörgött az öltözőben, kinek a derekába állt bele a penge, s hogy még fokozzuk a feszültséget: milyen „merényletet” követtek el ellenünk a kínaiak.

Megismerjük a katarzis pillana­tait is azután, hogy a 45 körös döntő valamennyi körét felidézik a főszereplők és a két sikerkovács, Csang Csing (mindenkinek csak Lina) és Bánhidi Ákos. A könyvbe még az is belefért, nyomdazárás előtt, hogy váltónk a hó elején a világcsúcsot is megdöntötte – mert a fiúk tovább írják a sikertörténetet.