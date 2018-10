Konokul, de pont nélkül

Emelt fővel távozott, vállalható vereséget szenvedett, helytállt – mindegyik megállapítás érvényes a Mol Vidi FC-re. A Chelsea-től nem szégyen kikapni 1-0-ra, pláne Londonban, és még csak nem is az „ennyivel megúsztuk” érzetével utazhattak haza a fehérváriak, hanem némi hiányérzettel, hiszen az egyenlítésre is volt esélyük. A neheze azonban eztán következik, és nemcsak a labdarúgó Európa-ligában – legközelebb három hét múlva Szalonikiben, a PAOK vendégeként –, hanem itthon is. Már vasárnap újabb meccs következik, és az MTK ellen csak a győzelem elfogadható.

„Vegyes érzések kavarognak bennem. A meccs előtti sajtótájékoztatón azt mondtam, hogy harcosok vagyunk, éles meccset akarunk játszani, akkor is, ha nagyon tiszteljük a Chelsea-t, amely benne van a világ tíz legjobb csapatában. Azért jöttünk, hogy hatást gyakoroljunk mindenkire, ez végül sikerült, de több nem, azaz pontot nem szereztünk. A játékosok nagyon jó meccset játszottak, érdekes mérkőzést láthattak a helyszínen a nézők. De egyszerűen túl sok helyzetet hagytunk ki, ez idegenben a Chelsea ellen nem fér bele. Gratulálok mindenkinek, aki pályára lépett, és külön gratulálok a szurkolóinknak. Hasonlót várok tőlük a vasárnapi bajnokin is.” Marko Nikolics, mint általában, tökéletesen összefoglalta a lényeget.

Cseppet sem túlzás kihagyott helyzetekről beszélni, hiszen az első félidő végén Nego, a második hajrájában pedig Kovács István választott rossz megoldást ziccerben.

A Vidi kivívta az angolok megbecsülését is. Maurizio Sarri sem ült győzelmi tort, tárgyilagosan nyilatkozott a találkozóról. „Az ellenfelünknek is volt két-három helyzete, de mi futballoztunk jobban. A nézők jó mérkőzést láthattak. Ellenfelünkről nem szeretnék bővebben nyilatkozni, hiszen nem ez a fontos, hanem az, hogy megnyertük a mérkőzést, és százszázalékosan vezetjük a csoportunkat.”

Az angol sajtó nem volt elájulva a Chelsea-től, ugyanakkor méltatta a Vidit. „Sok szempontból frusztráló este volt a Chelsea-nek” – írta tudósításában a The Sun, amely kiemelte: „A labdabirtoklás és a helyzetek szempontjából nyomasztó fölényben játszó Chelsea az első félidőben nem tudott gólt szerezni, és majdnem kínos szituáció­ba került a budapesti (sic!) vendégekkel szemben.”

A The Telegraph már helyesen, székesfehérvári együttesként mutatta be a Vidi FC-t, és a beszámolójában úgy fogalmazott: a londoni gárdának keményen meg kellett dolgoznia a sikerért. „A Chelsea végül megtörte a magyar kiscsapatot” – áll a Daily Mail tudósításának címében, ami lekicsinylő, de Londonból nézve megbocsátható. Hasonló szellemben fogalmazott a The Guardian, amely szerint Morata találata szoros meccsen győzelmet ért a Chelsea-nek a konok Vidi ellen. Így látnak onnan minket…

A konokságból lehet erőt meríteni, de a szimpatikus vesztes szerepéből jó lenne kilépni. Még ha ez nem is lesz könnyű. Az L csoport másik meccsén a PAOK Boriszovban 4-1-re gázolta el azt a BATE-t, amely az első fordulóban 2-0-ra verte a Vidit a Groupama Arénában. Két forduló után a Chelsea az első hat ponttal, három-hárommal követi a PAOK és a BATE, a Vidi nullapontos.

A szaloniki fellépésig persze itthon is akad feladat, holnap mindjárt az MTK ellen. Ha a Ferencváros ma legyőzi a Debrecent, a Vidi győzelmi kényszerben fogadja a kék-fehéreket. Több botlás idehaza se nagyon fér bele.

NB I, a 10. forduló programja. Szombat: Honvéd–Diósgyőr 14.45 (tv: M4 Sport), Újpest–Puskás Akadémia, Mezőkövesd–Haladás 17.00, Paks–Kisvárda 17.00, Ferencváros–Debrecen 19.30 (tv: M4 Sport), vasárnap: Vidi–MTK 18.00 (tv: M4 Sport).