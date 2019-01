Kobajasi Rjoju tarolt a Négysáncon

Két rangos, több állomást felölelő síverseny is véget ért. A sífutó Tour de Skit a norvég Johannes Hösflot Klaebo, a síugró Négysáncversenyt pedig a japán Kobajasi Rjoju nyerte meg, ráadásul tarolással, mind a négy állomáson győzött. Mindketten sportáguk új, tündöklő csillagai.

Johannes Hösflot Klaebo a tourt is kipipálta. A Tour de Skit természetesen. Huszonkét évesen ez korábban még senkinek sem sikerült. Mint ahogy az ő korában – tavaly, 21 esztendősen – háromszoros olimpiai bajnok sem volt még egyetlen sífutó sem.

S persze összetettvilágkupa-győztes sem, mert az előző idényben ezt a címet is besöpörte. A mosolygós arcú norvég hatalmas lendülettel fogott neki annak a küldetésnek, hogy minden idők legeredményesebb sífutója legyen. A Tour de Ski külön esemény a világkupa-sorozaton belül. A kerékpáros-körversenyek mintájára a sífutók kilenc napon belül hét futamot teljesítenek, ráadásul váltakozó távon (sprint, hosszú táv, hegymenet) és stílusban (klasszikus, szabad). Tehát csak a sokoldalú futóknak van esélyük a végső győzelemre.

Klaebo tavaly a phjongcshangi olimpián és a világkupa-sorozatban már bizonyította, hogy nem csupán kiváló sprinter – valószínűleg minden idők legjobbja –, hanem más távokon is képes kiváló teljesítményre. Ám a tournak idén mert először nekivágni. A rajtnál még azt rebesgették, hogy három-négy állomás után valószínűleg visszalép – na de az első helyről?!

A vasárnapi gyilkos hegymászásnak az Alpe Cermisen több mint másfél perces előnyből vágott neki. Ő is megtapasztalhatta, hogy itt nem lehet biztosra menni. Az előnyből úgy őrzött meg 16 másodpercet, hogy – mint oly sokan – ő is összerogyott a célban. A két évvel ezelőtti nyertes, a most második orosz Usztyjugov igazán szép gesztusként azzal ismerte el a vetélytársa teljesítményét, hogy ő csatolta le a lábáról a léceket.

Mondani sem kell, hogy február végén a világbajnokságnak is jó eséllyel Klaebo lesz a legnagyobb sztárja. Igaz, itt nem lehet „első”, mert akadt már nála fiatalabb világbajnok, de felettébb valószínű, hogy Seefeldben sem éri majd be egy, de még két aranyéremmel sem.

A Négysáncversenynek veretesebb a hagyománya, 1953-ban írták ki először. Ám a hatvanhét év során csupán két olyan sportoló akadt, aki megcsinálta a síugrók grand slamjét, tehát mind a négy sáncon diadalmaskodott: a német Sven Hannavald 2001-2002-ben és a lengyel Kamil Stoch az előző idényben. A szintén 22 éves japán Kobajasi Rjoju tegnap azzal a téttel vágott neki a hagyományosan vízkereszt napján megrendezett bischofshofeni próbának, hogy ő lehet a sorban a harmadik.

Az első sorozatban biztonsági ugrással „csak” negyedik lett, másodikra azonban a legmesszebbre repült, s véghez vitte a ritka bravúrt. Egyszersmind Funaki Kazujosi után a második japán lett, aki győzni tudott a Négysáncversenyen.

Tour de Ski, férfiak: 1. Johannes Hösflot Klaebo (norvég) 32:51.3 perc, 2. Szergej Usztyjugov (orosz) +16.7 mp, 3. Simen Hegstad Krüger (norvég) +48.8 mp; nők: 1. Ingvild Flugstad Östberg (norvég) 35:15.0, 2. Natalija Nyeprjajeva (orosz) +2:42 perc, 3. Krista Pärmäkoski (finn) +2:55.9.

Négysáncverseny: 1. Kobajasi Rjoju (japán) 282,1 pont (135 m/137,5 m), 2. Dawid Kubacki (lengyel) 268,3 (138/130), 3. Stefan Kraft (osztrák) 267,5 (134/131,5). A Négysáncverseny végeredménye: 1. Kobajasi 1098 pont, 2. Markus Eisenbichler (német) 1035,9, 3. Stephan Leyhe (német) 1014,1.