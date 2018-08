Kleinheisler nagy fölénnyel tarolt

A top bajnokságok közül még csak az angol, a Premier League kezdődött el, a futballban kisebb országokban már javában zajlanak a küzdelmek, és így több magyar légiós szerepléséről is beszámolhatunk. Értelemszerűen Gulácsi Péterről, Szalai Ádámról és Nagy Ádámról nincs mit írni, hiszen a német és az olasz élvonal még nem rajtolt el, Észak-Amerikában viszont már javában játsszák a meccseket, és itt is találunk négy magyart.

A Kansas City idegenben nyert 2-0-ra a Los Angeles FC ellen, Sallói Dániel végig a pályán volt, Németh Krisztián pedig a 76. percben állt be. Nemanja Nikolics is csak csere volt a Chicago Fire-ben, amely hazai pályán 1-0-ra kikapott a New York Red Bullstól, a magyar csatár az utolsó fél órában játszott.

Ünnepelhetett viszont Stieber Zoltán is, a DC United Washingtonban nem mindennapi körülmények között nyert 3-2-re az Orlando ellen. Stieber a kapufát találta el, a meccs hőse pedig a három gólig jutó Acosta és a harmadik találat előtt csodát művelő Wayne Rooney volt. A 96. percben a DC szöglethez jutott 2-2-es állásnál, a kapusa is előrement, így a kivágott labdával a vendégek csatára az üres kapu felé lódulhatott meg. Rooney azonban utánaeredt, gyönyörű becsúszással szerelte, majd felvezette a labdát, átívelt Acosta fejére, aki pedig megszerezte a győztes gólt.

Nagy szégyen érte a lengyel Legia Warszawa együttesét és magyar játékosát, Nagy Dominikot: a csapat múlt héten az Európa-liga selejtezőjén kikapott a luxemburgi Dudelange-tól, amely csaknem borsot tört korábban a Mol Vidi orra alá is…

A lengyel sajtó Nagy Dominikot nevezte meg a mezőny legrosszabb teljesítményt nyújtó labdarúgójának, ami kínos, de hozzá kell tenni, hogy kényszerből számára teljesen szokatlan poszton kellett volna helytállni, az edzője balhátvédet játszatott vele. A varsói csapat a bajnokságban a Piast Gliwicét fogadta, 3-1-re legyőzte, és a harmadik gólt már ismét a középpályán szereplő Nagy Dominik lőtte – méltó módon válaszolva a lesújtó kritikákra.

A szlovák bajnokságban a Slovan Bratislava 1-1-et ért el házigazdaként a Nitra ellen, Holmann Dávid a szünetben állt be a fővárosi csapatba. Lang Ádám viszont végigjátszotta a román CFR mérkőzését, a címvédő 2-1-re győzött idegenben a Voluntari ellen. Az ellenfél gólja olyan tizenegyesből született, amelyet a magyar védő megmozdulása után ítélt meg a játékvezető, de nem volt igaza, Lang nem szabálytalankodott.

A francia másodosztály 3. fordulójában a Le Havre Bese Barnabással a soraiban győzött a Red Star vendégeként. Az Olasz Kupában a Cagliari 2-1-re nyert a Palermo ellen, a szicíliai csapatban Balogh Norbert kezdőként 61 percet töltött a pályán.

Kazahsztánban Kleinheisler ­Lászlót érte nagy elismerés. Az Asztanának a szurkolói őt választották meg július legjobb játékosának, emellett voksolhattak a hónap legszebb góljára is, és az első és a második helyezett találat is a magyar középpályásé! A dán Midtjylland elleni Bajnokok Ligája-selejtezőn kétszer volt eredményes, a szurkolók a másodikat találták a legszebbnek, az elsőt pedig a második helyre szavazták be.

Elek Ákos és Eppel Márton Kajratja átszott a hétvégén, mindkét magyar végigjátszotta a Kizilzsar otthonában 3-1-re megnyert meccset, Eppel ráadásul gólt is szerzett. Kazahsztánban nem lehet panasz a magyarokra.