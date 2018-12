Kitelt Mourinho becsülete

Az utóbbi 28 év legrosszabb szereplése miatt kell eljönnie Manchesterből

Tulajdonképpen már hónapokkal ezelőtt meghozhatta volna ezt a döntést a Manchester United vezérkara, de valamiért tegnapig várt José Mourinho menedzser menesztésével. A vasárnap a Liverpooltól az angol „El Clásicón” elszenvedett csúfos, 3-1-es vereség jelentette az utolsó cseppet a pohárban, s tegnap délelőtt jelent meg a világhálón a hír, hogy a portugál szakember „elhagyja” a klubot. Valójában kirúgták, Ed Woodward ügyvezető alelnök közölte a döntést az 55 éves Mourin-­hóval. Megbízott menedzserként Michael Carrick, az eddigi másod-edző irányítja a csapatot.

„A negyedik hely még elérhető” – tervezgetett José Mourinho vasárnap este a Liverpooltól elszenvedett 3-1-es vereség után, ami akár 6-1 is lehetett volna, ha felidézzük a kapura lövési arányt: 36 a 6 ellenében…

Meglehet, tényleg elérhető – 11 ponttal vannak lemaradva a Vörös Ördögök a még BL-indulást jelentő negyedik helytől –, de ha el is éri a United, azt már nem José Mourinhóval fogja. A portugált ugyanis tegnap délelőtt menesztették, a klub honlapján 9.45 órakor – ami nálunk 10.45 – jelent meg a hír, a következő címmel: José Mourin-­ho elhagyja a Unitedet.

A közlemény szóhasználata kíméletes, hiszen nem a „sacked” (kirúgták), hanem a „leaves” (elhagyja) formulát használja. A kíméletesség nyilvánvalóan Mourinho múltjának (kétszeres BL-győztes, a Chelsea-vel háromszor, az Internazionaléval és a Portóval kétszer-kétszer, a Real Madriddal egyszer nyert bajnokságot), nem pedig a jelenének szól; pillanatnyilag 29-29-es gólkülönbséggel áll a Premier League hatodik helyén, 19 ponttal lemaradva az éllovas Liverpooltól, és 17 fordulóban több gólt kapott, mint az elmúlt bajnokságban összesen. Miközben mindig is a biztonságos védekezés primátusát hirdette a labdabirtokláson alapuló, nyílt sisakos támadójátékkal, a védjegyként a Barcelona nevét viselő stílussal szemben. Amelyet mindig is le akart győzni – és egyszer-egyszer sikerült is neki a Real Madriddal és az Internazionaléval, még ha iszonyatos áron is.

Mi volt ez az iszonyatos ár? Az, hogy szinte az egész futballvilág meggyűlölte őt. A brutális játékmodorért, „a cél szentesíti az eszközt” elvének mindenek fölé helyezéséért, amelynek szellemében még attól sem riadt vissza, hogy a Barcelona másodedzőjének, a nem sokkal később rákban elhunyt Tito Vilanovának megpróbálja kinyomni a szemét a 2011. augusztus 17-én játszott Real Madrid–Barcelona spanyol Szuperkupa-mérkőzésen.

Mourinho most 22,5 millió fontos (8,1 milliárd forint) végkielégítéssel távozik az Old Traffordból, anyagi gondjai nem lesznek. Máskülönben azonban nem áll jól a szénája. Bár állítólag egykori sikerei színhelyén, az Internél tárt karokkal várják, azért arra kíváncsiak leszünk. Mourinho eljátszotta a renoméját, ma már csak egy fáradt erőművész.

No de mi lesz a Vörös Ördögökkel? Borítékolható, hogy a Mourinho által hidegre tett Paul Pogba már pénteken, a Wolverhampton ellen visszatér, és úgy fog hajtani, mintha az élete múlna rajta. És bár a BL-helyezést szinte lehetetlen lesz megcsípni, az is gyanítható, hogy a taktikai béklyótól megszabadulva végre elkezd futballozni a United.

Aminek itt az ideje, hiszen 2013 nyara óta – amikor Sir Alex Ferguson bajnokcsapatot adott át David Moyesnak – csak szenvedett a csapat. Lett légyen a menedzser négy meccs erejéig ideiglenes jelleggel Ryan Giggs, majd Louis van Gaal, s legutóbb Mourinho. Jelöltek és önjelöltek akadnak bőven: a legesélyesebb Mauricio Pochettino, a Tottenham menedzsere, de cikkeznek Zinedine Zidane-ról, Giggsről, Laurent Blanc-ról, Didier Déschamps-ról, a világbajnok francia válogatott kapitányáról is.

Bárki jön is a nyáron, nehéz örökséget vesz át.