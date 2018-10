Kiss Balázs nagy csata végén ötödik helyen végzett a birkózó vb-n

Kiss Balázs fordulatos mérkőzésen, 4-4-es végeredménnyel kikapott a helyosztón, így az ötödik helyen zárta a 97 kilogrammos súlycsoport küzdelmeit a budapesti birkózó-világbajnokságon, vasárnap.

A BVSC 35 éves klasszisa szombaton egy-egy győzelem és vereség után a vigaszágra került, amelyen vasárnap két sima győzelmet aratott, így pedig karrierje negyedik vb-bronzáért léphetett szőnyegre a Papp László Sportarénában a szerb Mihail Kajala ellen.

A két birkózó nagyon jól ismeri egymást, a szerb csapat rendszeresen edzőtáborozik Magyarországon, ráadásul az idei Európa-bajnokságon az elődöntőben összecsaptak, s akkor a szerb győzött.

Sike András szövetségi kapitány még a vasárnapi program kezdete előtt annyit jegyzett meg, ha összekerülnek, nehéz jósolni, mert a 2009-ben világbajnok Kiss és Kajala is sok problémával küzdött a felkészülés során.

A kezdés után hangos biztatásban tört ki a publikum, a két birkózó pedig kőkeményen egymásnak feszült. Ahogy az megszokott a fogásnem meccsein, a felek a szőnyeg közepén gyűrték egymást, eredménytelenül. Kevesebb mint másfél perc után aztán Kajalát látták passzívabbnak (1-0), Kiss pedig leküldette, ám lentről nem tudta megpörgetni.

A szünetig azonban a magyar ment tovább előre és egy szép mögé kerüléssel 3-0-ra növelte előnyét.

A pihenőt követően is Kiss maradt aktívabb, láthatóan nem akarta, hogy visszaintsék, s a szőnyegbíró újra a szerbtől kért aktívabb birkózást. Ekkor viszont, kevesebb mint egy perc után Kiss támadását egy szép válldobással kontrázta meg Kajala (3-4), ami után hiába került fölé Kiss Balázs (4-4), ezzel már a magyar volt hátrányban, mert ellenfele nagyobb értékű akciót mutatott be.

Az utolsó két percben a hazai kedvenc mindent megtett, Kajala viszont nem engedett magán fogást, így nyert, Kiss pedig a lefújáskor a szőnyegre rogyott, majd később megköszönte a nézők biztatását.

„A legutóbbi világversenyekhez, így a mostanihoz is úgy álltam hozzá, hogy mindent ki akarok adni magamból. Ez most maximálisan sikerült, egy centi sem maradt bennem. Úgy látszik, ez most az ötödik helyhez volt elég” – jelentette ki a 97 kilós versenyző.

Hozzátette, a bronzmérkőzés volt a legjobb meccse a két nap alatt, végig betartotta a taktikát, vezetett is 3-0-ra, de akkor a szerb egy olyan bal válldobást csinált rajta, amit korábban még soha.

„Nem tudom, ezt honnan szedte elő, meglepett vele. Bosszús vagyok, mert ilyen közönség előtt, ilyen ágon meg kellett volna szereznem a bronzot, de így is tiszta lelkiismerettel fogok találkozni a barátaimmal, és fogom megölelni a páromat” – nyilatkozta Kiss Balázs.

A nap utolsó döntőjében Lőrincz Tamás (77 kg) lép majd szőnyegre.