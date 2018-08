Kínos hangfelvétel az úszók elnökéről

A TV2 tegnap reggeli hírműsorában, a Mokkában egy olyan, kompromittáló hangfelvételről tettek említést, amit valaki eljuttatott a szerkesztőségébe. Ezen Wladár Sándor, a Magyar Úszószövetség elnöke azt mondja, hogy (az Origo.hu szó szerinti idézete): „Szepesi, hagyjad már…, egy gec…nyelő ku…va volt, mindenki, mindenki megb…szta. Sajnos én nem ba…tam meg. Megba…tam volna szívesen.”

Az idézet valóban nyomdafestéket nem tűrő, különösen egy sportági szakszövetség elnökének a szájából. Mi több, elítélendő. Hiszen Wladár egy úszónőről – igaz, akkor már rég visszavonult, s szabados életmódjáról könyvet is megjelentetett úszónőről, Szepesi Nikolettről – beszélt. A bökkenő csak az, hogy a szenzációs­nak szánt sztori több mint három hónapos. Tudniillik 2018. május 18-án publikálta a Fullánk.hu internetes bulvárhonlap, bizonyos Hornyák Viktortól származó információra hivatkozva.

Hornyák egy hajdúszoboszlói klub tulajdonos-edzője, szövetségi elnökjelölt is volt, éveken keresztül botrányaitól volt hangos az uszoda. A hangfelvételt ő készítette egy magánbeszélgetésről – más nem is készíthette, hiszen csak ők ketten voltak jelen –, tavaly decemberben az olimpiai bajnok tudtán kívül, amit májusban el is juttatott a Fullánk főszerkesztőjének, Menyhért Mészáros Lászlónak, aki azt rögvest publikálta. Akkor szinte észrevétlen maradt az ügy, hogy most rejtélyes módon új erőre kapjon.

Wladár mindenesetre tegnap közleményt adott ki, amelyben egyfelől nem tagadja az elhangzottak tényét, viszont olyan elemeket citál, amelyeknek semmi köze az ominózus mondatához. Úgymint: a MÚSZ nagyszerű munkát végez, a világ elismeri az eredményeiket, a sportág új szintre került. Ez mind csodás és elismerésre méltó, de nem erről van szó. Wladár azt is megemlíti, hogy kiváló kapcsolatot ápol Szepesivel, akitől – mihelyt nyilvánosságra került a hangfelvétel – elnézést is kért, s az exúszó biztosította, hogy nem neheztel rá.

Az lehet, hogy Szepesi nem. De azok a szülők, akik serdületlen kislányaikat úszónak adták, vélhetően nehezen emésztik meg Wladár szavait. Ám a kérdés továbbra is áll: kinek állhatott érdekében egy három hónapos botrány felmelegítése?

Nem lesz könnyű kikászálódnia az elnöknek ebből a slamasztikából.