Kezdésnek három arany

Szenzációsan kezdődött számunkra Buenos Airesben az ifjúsági olimpia: 400 méteres gyorsúszásban Milák Kristóf győzött, alig negyedórával később pedig vívásban a kardozó Rabb Krisztián is aranyérmes lett.

Az uszodában a pillangóúszásban már felnőtt vb-ezüsttel és Eb-arannyal rendelkező 18 éves Milák, az Érdi Úszósport Kft. sportolója fél távnál harmadik volt, de a remek hajrája aranyat ért, 3:48.08 perces egyéni csúccsal, 47 század előnnyel győzött. Kalmár Ákos ötödik lett. Vívásban a korosztályos Európa-bajnok és vb-bronzérmes Rabb Krisztián a 16-os táblán román, német és egyiptomi riválisát legyőzve jutott el a fináléig. Itt a koreai Hjun Jun még 8-7-re vezetett ellene, de a Vasas vívója fordított, és 15-13-ra megnyerte az asszót.

A nézőtéren ott volt a Nemzetközi Olimpiai Bizottság (NOB) tőrvívóként ötkarikás aranyérmes elnöke, a német Thomas Bach is. Lapzártánk előtt nem sokkal a 63 kilogrammos kategóriában induló cselgáncsozó, Özbas Szofi is aranyérmet nyert Buenos Airesben. A magyar 3×3-as női kosárlabdacsapat is kiválóan rajtolt, 22:0-ra verte meg Irán, majd 21:13-ra Kína válogatottját. A NOB döntött a következő ifjúsági olimpia házigazdájáról: 2022-ben Szenegál lehet a rendező.