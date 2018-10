Két győzelem, két vereség

A Szekszárd a női Európa-kupában folytathatja

Nem jött össze a bravúr: a Szekszárd női kosárlabdacsapata az idén sem jutott fel az Euroliga főtáblájára. A magyar bajnokság ezüstérmese a selejtező párharcának első mérkőzésén hárompontos előnyt szerzett az idegenben vívott visszavágóra a francia ESBVA-LM ellen, pedig hét perccel a mérkőzés vége előtt még 17 ponttal vezetett. Ha ezt megőrzi, most ünnepelhetne, ugyanis Lille-ben 77-61-re, azaz 16 ponttal kapott ki.

Az ellenfél vezetőedzője, Frédéric Dusart is ebben látja a továbbjutás kulcsát: „Továbbjutottunk, mert Szekszárdon az utolsó hét percben visszajöttünk a párharcba. Jól játszottunk most is, de utólag azt mondom, az döntött.”

A magyar együttes mestere, Djokics Zseljko nem tekintett vissza: „Sajnos a csapatom nem játszott jól. Több kulcsemberem nem azon a szinten kosárlabdázott ezen a meccsen, amin tud. A hazaiak több lepattanót szedtek és sok lefutásgólt szereztek, ez volt a fő oka, hogy kikaptunk.”

A párharc előtt a szekszárdiak elárulták, a papírforma nem az ő továbbjutásukat ígéri, így aligha fogják fel tragikusan ezt a kudarcot, ráadásul maradnak a nemzetközi porondon, a második számú sorozatban, az Európa-kupában szerepelnek tovább, a csoportjában a szlovén Celje, a cseh Nymburk és a szlovák Ruzsomberok lesznek az ellenfelei.

A férfiaknál már megkezdődtek az Európa-kupa küzdelmei. A H csoportba két magyar is jutott, a rajton éppen egymás ellen játszottak: a Szolnok a Falcót fogadta, és le is győzte 79-76-ra, itt az olasz Sassari és az angol Leicester tagja még a négyesnek. Az F csoportban az olasz Varese, a portugál Porto és a bolgár Rilski Sportist az Alba Fehérvár ellenfele; az első fordulóban a magyar csapat Portóban játszott, és hosszabbítás után csikarta ki a 96-92-es győzelmet, amerikai légiósa, Rodney Bullock pedig bekerült az első forduló álomcsapatába.