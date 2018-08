Későn fekvők előnyben

Serena Williams történelmet írhat a US Openen

Amíg itthon Fucsovics Márton Facebookon publikált panaszáradata tematizálja a magyar teniszéletet, New Yorkban mindenki az év utolsó Grand Slam-versenyére készül. A világranglista negyvenedik helyén álló nyíregyházi játékos a világ legnagyobb teniszlétesítményében, az Artur Ashe Sta­dionban a torna egyik favoritjával, Novak Djokoviccsal játszhat holnap este a US Open első fordulójában.

Nem lesz könnyű dolga, egybehangzó vélemények szerint a régi edzőjéhez, ­Marian Vajdához visszataláló korábbi szerb világelső a férfitorna legnagyobb esélyese. Djokovics az egyetlen versenyző a sportág történetében, aki minden ATP 1000-es versenyen diadalmaskodott legalább egyszer. „Nole” rajongói okkal bizakodhatnak: a rekord felállítása óta egy hét telt el, a szerb formája kitart a US Openre.

A korábbi kétszeres tornagyőztes, Mats Wilander Djokovics mellett Rafael Nadalt tartja favoritnak. Érdekes módon Roger Federert nem sorolja az esélyesek közé. „Természetesen Nadal és Djokovics a US Open két legnagyobb esélyese. Abban nem vagyok biztos, hogy Federert is oda lehet tenni melléjük” – mondta a svéd legenda. A fia­talok közül a görög Sztefanosz Cici­pasz és a kanadai színekben versenyző Denis Shapovalov lehet veszélyes a nagy sztárokra.

A nőknél a 23-szoros Grand Slam-győztes Serena Williams (képünkön) élvezi a hazai közönség támogatását. A 36 éves nagyasszony történelmet írhat New Yorkban, egy újabb GS-tornagyőzelemmel megelőzné Chris Evertet a US Open-örökranglistán, és beérné az összesített Grand Slam-ranglista élén az ausztrál Margaret Courtot.

A fiatalabb Williams – egyben az amerikai nők – mérlege egészen fantasztikus a US Openen. Serena 1999-ben, majd 2002-ben és 2008-ban is győzött New Yorkban, azóta háromszor diadalmaskodott „hazai pályán”. Legutóbb amerikai házidöntőt rendeztek: Sloane Stephens könnyedén győzte le Madison Keyst.

Idén az örök esélyes Serena Williamst leszámítva nem feltétlenül az amerikaiak lehetnek a befutók. A világelső román Simona Halep vagy a wimbledoni bajnok, a korábbi világelső német Angelique Kerber is első lehet, sőt az egykori number one dán játékost, Caroline Wozniackit sem szabad leírni. A páros-világranglistát vezető Babos Tímea egyéniben az orosz Darija Kaszatkinával kezd. Lehetett volna nagyobb szerencséje… De akkor mit mondjon Fucsovics Márton?

A US Open ma kezdődik és szep­tember 9-ig tart. A hatórás időeltolódás miatt magyar idő szerint este láthatjuk a közvetítést az Eurosport televízió-csatornán.