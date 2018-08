Keserves győzelem a túlórában

Böde Dániel tette sikeressé Szergej Rebrov debütálását a Ferencváros kispadján

Hosszabbításban szerzett góllal győztes meccsen mutatkozott be Szergej Rebrov, a Ferencváros új vezetőedzője, de csapata játéka nem nyűgözhette le. A Bp. Honvéd némi játékvezetői segédlettel, ám így is megérdemelten fosztotta meg veretlenségétől a Debrecent, az újonc MTK pedig elsőként tudott nyerni az új szombathelyi stadionban. A Puskás Akadémia és a Kisvárda továbbra is nyeretlen.

A héten rejtélyesen váltott edzőt a Ferencváros: a klub elöljárói annyira titkosan kezelik az új mester, az ukrán Szergej Rebrov szerződését, hogy még azt sem kötötték a közvélemény orrára, mennyi időre állapodtak meg vele. Öt év után tehát ezúttal nem Thomas Doll készítette fel a csapatot a mezőkövesdi mérkőzésre, amelyen a veretlenség nem forgott veszélyben, igaz, a győzelemhez sem állt különösebben közel a Fradi.

„A szünetben megkérdeztem a játékosoktól, melyik csapat vezeti a tabellát, mert az első félidőben mutatott futballból erre nem jöttem rá.” Szergej Rebrov szavai mindent elárulnak az első félidőről, ám a másodiknak is csak egy-egy szakaszában érezhette, hogy az éllovas kispadján ül. Azt pedig bebizonyította, hogy jó érzékkel tud cserélni, a hosszabbításban ugyanis az a Böde Dániel mentette sikeresre az ukrán edző debütálását, aki mindössze tíz perccel korábban állt be.

A gólszerző a találkozó után arról beszélt, hogy a számára nehéz idénykezdet után ez a találat elsősorban a lelkének tett jót, Szergej Rebrov pedig a három pont birtokában viszonylag elégedetten nyilatkozott: „Csak ismerkedem a magyar bajnoksággal, ezúttal nagyon szervezett és jól futballozó csapat ellen nyertünk. Ugyanakkor azt már egy bajnoki után látom a játékosokon, hogy napról napra jobban értik, mit szeretnék látni tőlük a pályán.”

A Ferencváros tehát maradt a tabella élén, ám továbbra is ott liheg a nyakában a Bp. Honvéd, amely a forduló előtt még veretlen Debrecent fogadta. A kispestiek is büszkélkedhettek egy új fogással a héten, ugyanis szerződtették David N’Gogot, aki korábban a DVSC kapuját már bevette, de ez a BL csoportkörében történt, ő pedig az angol Liverpoolt erősítette.

A debreceniek­nek pedig ezúttal sem volt szerencséjük vele, ő lőtte a Bp. Honvéd harmadik gólját, igaz, az már csak a gólkülönbség szempontjából volt érdekes. David N’Gog csak az utolsó tíz percre szállt be, Supka Attila vezetőedző fokozatosan szeretné felépíteni a még nem megfelelő erőnlétű légióst.

A mérkőzés hőse is egy légiós, Danilo volt, ehhez azonban szüksége volt Bognár Tamás tévedésére is. A házigazda a brazil csatár góljával 1-0-ra vezetett, amikor a 79. percben ismét helyzetbe került: elhúzta a labdát a debreceni kapus, Nagy Sándor mellett, majd látványosan homorítva feldobta magát. Járt volna neki a sárga lap, ráadásul a meccsen már a második, ám a játékvezető meglepetésre tizenegyest ítélt, amelyet Danilo értékesített, eldöntve ezzel a három pont sorsát, és mint tudjuk, N’Gog tette végül fölényessé a hazai győzelmet.

Nem kóstolhatta még meg a siker ízét az élvonalban a Kisvárda, amely ezúttal számos helyzetet kidolgozott, de csak büntetőből tudott egyenlíteni a saját stadionjában a Diósgyőr ellen. Nulla áll a győzelem rovatában a Puskás Akadémia neve mellett is, pedig a felcsútiak nagyot harcoltak Pakson az egy pontért. A házigazda a második félidő derekára két góllal elhúzott, a vendégek azonban nem adták fel, a hajrában egyenlítettek, mégis lógó orral utaztak haza Paksról: Hahn János a 91. percben megszerezte a végzetüket jelentő harmadik gólt.

Ez paksi szempontból azért is dicséretes, mert a csapat az utolsó tíz percet emberhátrányban játszotta, Hahn nem sokkal a gólja előtt kihagyott egy hatalmas ziccert, ami miatt – bevallása szerint – napokig nem tudott volna aludni, így viszont nem kell majd álmatlanul forgolódnia az ágyában…

A Haladás még sohasem kapott ki az új stadionjában, tavaly november óta büszkélkedhetett ezzel – egészen mostanáig. A szép sorozatot az MTK szakította meg, amely újonc létére már a negyedik győzelménél tart – ebből hármat idegenben aratott! –, és a harmadik helyen várja a hét végi folytatást.

NB I, 6. forduló

Mezőkövesd–Ferencváros 0-1 (0-0), Mezőkövesd, 4015 néző, jv.: Iványi. Gól: Böde (91.).

Kisvárda–Diósgyőr 1-1 (0-1), Kisvárda, 2137 néző, jv.: Szőts. Gólok: Vári (11-esből, 51.), illetve Mihajlovics (41.).

Bp. Honvéd–Debrecen 3-0 (1-0), Hidegkuti-stadion, 1765 néző, jv.: Bognár T. Gólok: Danilo (22., 11-esből 79.), N’Gog (87.).

Haladás–MTK 1-2 (0-1), Szombathely, 4117 néző, jv.: Karakó. Gólok: Gaál B. (91.), illetve Schäfer (13.), Gera D. (81.).

Paks–Puskás Akadémia 3-2 (1-0), Paks, 600 néző, jv.: Farkas Á. Gólok: Hahn (14., 92.), Hegedűs J. (öngól, 52.), illetve Arabuli (76.), Latifi (81.).

Mol Vidi FC–Újpest elhalasztva.