Késely Ajna és Milák Kristóf 2018 legjobb utánpótláskorú sportolója

Akárcsak egy évvel korábban, ismét az úszó Késely Ajna és Milák Kristóf lett az év legjobb utánpótláskorú sportolója.

A díjakat csütörtök délután adták át a hagyományos Héraklész Gálán.

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma (Emmi) sportért felelős államtitkárságának az Uránia filmszínházban rendezett ünnepségén a 2018-as év korosztályos és felnőtt kontinens- és világbajnokságain, illetve a Buenos Aires-i ifjúsági olimpián legeredményesebben szerepelt utánpótláskorú versenyzőket és edzőiket jutalmazták. A gálán 11 sportág 54 sportolója és 25 edzője részesült elismerésben.

„A sport folyamatosan változik, de vannak állandó elemek: a tehetség és a szorgalom utat tör magának” – mondta köszöntőjében Szabó Tünde sportért felelős államtitkár. – „A sport az a terület, ahol még a szerencse is azok pártjára áll, akik a legtöbbet tették a sikerért. Nagy öröm számomra, hogy a magyar utánpótlássport felívelő pályára állt, ezért köszönet illeti az edzőket és a szülőket is” – tette hozzá, majd úgy fogalmazott: azzal, hogy a magyar kormány a sportot kiemelt stratégiai ágazattá nyilvánította, a fiatalok sportjára is több pénz jut, s a létesítményhelyzet és az edzéslehetőségek is napról napra javulnak.

„Ti már sok versenyen bizonyítottatok, tudjátok, hogy megtiszteltetés és felelősség a magyar sport elitjéhez tartozni” – zárta beszédét Szabó Tünde.

A férfiaknál Milák Kristóf azzal érdemelte ki az elsőséget, hogy az ifjúsági olimpián három arany- és egy ezüstérmet nyert, továbbá a felnőtt Európa-bajnokságon 200 méter pillangón győzött, emellett a junior Eb-n négy aranyat szerzett.

A nőknél Késely Ajna ugyancsak három számot nyert meg az ifjúsági olimpián, emellett a felnőtt Eb-n két ezüstöt és egy bronzot, a junior Eb-n pedig öt aranyat gyűjtött.

Az egyéni sportágak csapat kategóriájában a férfiaknál a Nagy Dávid, Koch Máté, Andrásfi Tibor és Debnár Gergely alkotta junior világ- és Európa-bajnok párbajtőrcsapat, a nőknél az ifjúsági világbajnokságon 500 méteren első, Szellák Szabina, Biben Karina, Gazsó Dorka, Kőhalmi Emese összeállítású kajaknégyes bizonyult a legjobbnak.

A klasszikus csapatsport kategória győztese a junior világbajnok női kézilabda-válogatott lett.

A díjakat Kulcsár Krisztián, a Magyar Olimpiai Bizottság (MOB) elnöke, Sárfalvi Péter nemzeti utánpótlás-nevelésért és sportkapcsolatokért felelős helyettes államtitkár, Vékássy Bálint, a MOB főtitkára, valamint Fazekas Attila Erik sportigazgatásért és sportágfejlesztésért felelős helyettes államtitkár adta át. Az ünnepségen a Nemzet Sportolói közül megjelent Magyar Zoltán és Varga János.

A Héraklész Bajnokprogram 2001-ben indult útjára az új utánpótlás-nevelési stratégia első részeként, akkor még 13, mára viszont már 22 sportágat menedzsel, és közel 1500 sportoló vesz részt benne. A londoni olimpián indult magyar sportolók 64, míg a Rióban résztvettek 74 százaléka volt részese korábban a programnak.

Az összetett legjobbak 2018:

férfiak:

1. Milák Kristóf (úszó)

2. Rabb Krisztián (kardvívó)

3. Kós Benedek (kajakos)

nők:

1. Késely Ajna (úszó)

2. Pusztai Liza (kardvívó)

3. Rendessy Eszter (kajakos)